Составлен список самых влиятельных книг в мире
В списке из 194 книг представлено и произведение из Украины – "Смерть постороннего" Андрея Куркова
Пользователи интернета составили список самых влиятельных книг из каждой страны мира. Список из 194 книг упорядочил пользователь сайта Reddit под ником Backforward24.
На основе собственного исследования, а также помощи других пользователей сайта ему удалось собрать список книг, а из обложек собрал литературную карту мира, где поместил культовые произведения с каждой страны, передает Новое время.
Северная и Центральная Америка
Мексика: Педро Парамо, Хуан Рульфо
США: Убить пересмешника, Харпер Ли
Канада: Аня из Зеленых мезонинов, Люси Монтгомери
Южная Америка
Аргентина: Вымыслы, Хорхе Луис Борхес
Чили: Дом духов, Исабель Альенде
Перу: Литума в Андах, Марио Варгас Льоса
Бразилия: Дон Касмурро, Жуакин Мария Машаду де Ассис
Западная Европа
Испания: Дон Кихот, Мигель де Сервантес
Франция: Граф Монте-Кристо, Александр Дюма
Италия: Божественная комедия, Данте Алигьери
Великобритания: Гордость и предубеждение, Джейн Остен
Швеция: Девушка с татуировкой дракона, Стиг Ларссон
Восточная Европа
Польша: Пан Тадеуш, Адам Мицкевич
Украина: Смерть постороннего, Андрей Курков
Белоруссия: Чернобыльская молитва, Светлана Алексиевич
Румыния: Лес повешенных, Ливиу Ребряну
Африка
Алжир: Посторонний, Альбер Камю
Конго: Антилюди, Сони Лабу
Южная Африка: Бесчестье, Джон Кутзее
Азия
Турция: Меня зовут красный, Орхан Памук
Китай: Сон в красном тереме, Цао Сюэцинь
Япония: Сердце, Нацумэ Сосэки
Индия: Бог мелочей, Арундати Рой
Океания
Австралия: Cloudstreet, Тим Уинтон
Новая Зеландия: Люди-скелеты, Кери Хьюм
Вы сейчас просматриваете новость "Составлен список самых влиятельных книг в мире". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии