Составлен список самых влиятельных книг в мире

В списке из 194 книг представлено и произведение из Украины – "Смерть постороннего" Андрея Куркова

Пользователи интернета составили список самых влиятельных книг из каждой страны мира. Список из 194 книг упорядочил пользователь сайта Reddit под ником Backforward24.

На основе собственного исследования, а также помощи других пользователей сайта ему удалось собрать список книг, а из обложек собрал литературную карту мира, где поместил культовые произведения с каждой страны, передает Новое время.

Северная и Центральная Америка

Мексика: Педро Парамо, Хуан Рульфо

США: Убить пересмешника, Харпер Ли

Канада: Аня из Зеленых мезонинов, Люси Монтгомери

Южная Америка

Аргентина: Вымыслы, Хорхе Луис Борхес

Чили: Дом духов, Исабель Альенде

Перу: Литума в Андах, Марио Варгас Льоса

Бразилия: Дон Касмурро, Жуакин Мария Машаду де Ассис

Западная Европа

Испания: Дон Кихот, Мигель де Сервантес

Франция: Граф Монте-Кристо, Александр Дюма

Италия: Божественная комедия, Данте Алигьери

Великобритания: Гордость и предубеждение, Джейн Остен

Швеция: Девушка с татуировкой дракона, Стиг Ларссон

Восточная Европа

Польша: Пан Тадеуш, Адам Мицкевич

Украина: Смерть постороннего, Андрей Курков

Белоруссия: Чернобыльская молитва, Светлана Алексиевич

Румыния: Лес повешенных, Ливиу Ребряну

Африка

Алжир: Посторонний, Альбер Камю

Конго: Антилюди, Сони Лабу

Южная Африка: Бесчестье, Джон Кутзее

Азия

Турция: Меня зовут красный, Орхан Памук

Китай: Сон в красном тереме, Цао Сюэцинь

Япония: Сердце, Нацумэ Сосэки

Индия: Бог мелочей, Арундати Рой

Океания

Австралия: Cloudstreet, Тим Уинтон

Новая Зеландия: Люди-скелеты, Кери Хьюм