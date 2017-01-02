Современные украинские эссеисты и фестиваль "Шерех"

Недавно состоялся первый фестиваль украинской эссеистики "Шерех". Фестиваль назван по псевдониму отца украинской эссеистики Юрия Шевелева. В то же время "шерех" – это звук от перелистывания страниц.



Фестиваль дает возможность ознакомиться с творчеством украинских эссеистов. Сайт Сегодня.ua публикует эссе из списка, который сформировали члены жюри.

Андрий Бондаренко

Но я и человек

"- Тату!

- Що, синку?

- Що там за люди пливуть?

- То здалека. Орловські. Руські люди, з Росії пливуть.

- А ми хто? Ми хіба не руські?

- Ні, ми не руські.

- А які ж ми, тату? Хто ми?

- А хто там нас знає…"

Олександр Довженко, "Зачарована Десна"

1924-й год. Микола Хвылевой публикует свою выдающуюся новеллу "Я (Романтика)". Столица страны – Харьков.

Какой страны?

Страны ли?

После революции прошло 7 лет. Закончился период военного коммунизма, за окнами НЭП. Уже давно все забыли о Центральной Раде, Украинской Народной Республике, Гетьманате, Директории. Уже нет белых, красных, французов, анархистов, националистов. Никого нет. Пространство заполнено литературой, кинематографом, авангардом, футуризмом, буржуазией и уличными торговцами.

В это время появляется то, что не теряет актуальности. То, что можно посоветовать почитать Другому, ищущему ответ на вопрос: что же такое Украина?

Этот текст написан тогда, когда в нем нет актуальности, когда уже нет никого, кому действительно был бы важен этот вопрос. Нет же Центральной Рады, Украинской Народной Республики, Гетьманата, Директории. Никого же нет.

***

2016-й. Рекламные объявления по всей стране призывают купить, узнать, почувствовать, достичь, получить.

Столица страны – Киев.

За окном демократическая Украина. Есть левые и правые, националисты и коммунисты, демократы и фашисты, интервенты и сепаратисты. Все есть. Пространство схоже с 1924-м – заполнено литературой, музыкой и кинематографом. Электорату уже достаточно все равно на политику, ассоциации, электронные декларации и безвизовый режим. Главное – это покупать и продавать.

Иногда в нашем дискурсе всплывают вопросы: кто виноват? что делать? Это явная ошибка, сбой системы. Иногда в нашем дискурсе кто-то по ошибке ищет ответы на эти вопросы. Но, важно всегда помнить, что нас не мучило величие Наполеона, а богатые старушки-процентщицы наводили непередаваемую скуку. Протоки и проливы не становятся причиной горящих глаз, а возможность ввести войска в Берлин, или, например, в Константинополь вызывают снисходительную улыбку. Поэтому и вопросы эти глупы. Кто виноват? Что делать? Нет, не наши это вопросы. И все.

Единственный вопрос, который близок к нам, был актуализирован тогда, в 1924-м, в Харькове. В совершенно другой стране и в совершенно ином пространстве. Вопрос к которому близка литература, история, философия, но который должен был появиться исключительно в Харькове. И исключительно в 1924-м.

Я чекист, но я и человек?

Хвылевой – не просто удобный лозунг, возведенный на всех транспарантах: "Геть від Москви!". Хвылевой остается важным указателем нашей экзистенции, напоминанием того, что мы не можем себе позволить терять дихотомию, всегда оставленную за запятой. "Но я и человек", – должно звучать чаще, чем вопрос "Кто я?".

- Оставьте Хвылевого!, – молим мы.

- Геть від Москви!, – упрямо усердствуют они.

На наших площадях разыгрывались спектакли с различных эпох. На наших площадях до сего дня можно услышать эхо различных вопросов прошлого и настоящего: я козак, но я и человек? Я малоросс, но я и человек? Я русин, но я и человек? Я украинец, но я и человек?

***

"Мой мятежный сын," – говорит мать главному герою. "Мятежный сын".

Мятеж – и есть основная черта нашего народа. Нет, не бунт, не революция, не стабильность или трудолюбие. А именно мятеж. Мятеж – это самоубийственная попытка ответить на вопрос: кто же я?

Повалив памятники, переименовав улицы, заняв место судьи и указав всем и всему кто прав, а кто виноват. Мы уже находимся возле черты за которой мятеж будет не возможен. И это страшно, ведь, мятеж – это право на самоубийство, которое нельзя забирать. В особенности у нашего народа, в особенности у Я.

- Кто мы?, – вопрошаем.

- Предатели, уже все решено, нет времени на это!, – маршируют они.

Вся наша история – это невозможность впадать в безумие самостоятельно, осмысленно, с упоением того, что это безумие дело своей собственной самости.

Но, вот она эпоха, которую уж точно запомнят! Да здравствует свое собственное безумие.

- Кто я?

- Кто мы?, – напоминают мне они.

Мы – козаки? Но так до конца и не смогли ответить на вопрос: а против кого воюем? Ведь, начали воевать с Крымским Ханством, чтобы потом с ними же воевать против поляков, чтобы вскоре вместе с поляками воевать против русских с которыми заключили союз, дабы воевать против поляков, против которых не смогли бы продержаться без поддержки Крымского Ханства.

Мы даже не смогли стать унифицированной частью Империи, которая, безусловно, являлась нашим детищем. Кто мы? Великороссы? Малороссы? Или, может, ну его – мы и есть русские?

Примерно с 1953 по 1982 год мы правили советской империей. Наши войска входили в Будапешт, Прагу, Афганистан. Наши чиновники и бюрократы обеспечивали тотальное влияние государства в любой точке этой планеты.

Так кто мы?

Украинская Советская Социалистическая Республика была одной из самых консервативных в Союзе, но это не помешало в 1991-м проголосовать за независимость.

- Прошлого не существует! Этот опыт не наш! Все враги и обманщики! Кругом предатели. И не нужно даже пытаться задавать неудобные вопросы. Институты, академики, ученые, профессора, блогеры, спикеры и публичные интеллектуалы уже все подготовили. Уже все нашли и все назвали. Они те, кому Бог завещал дать название! И они справляются с этим на отлично.

***

Это было 12 мая 1933-го года. Хвылевой зашел к Лидии Вовчик-Блакитной, давеча арестовали Юлиана Шпола (Михаила Ялового). Они с Хвылевым жили в одном доме на улице Красных Писателей, 5. Скоро дом под номером 5 на улице Красных Писателей превратится, по меткому определению Ивана Багряного, в крематорий. Но все же – еще 12 мая 1933-го года. Это строение было местом развлечений, творчества, разговора, встреч. Это было место нашего возрождения.

12 мая 1933-го года Хвылевой заходит к Лидии Вовчик-Блакитной узнать об аресте Шпола. "Ничего не понимаю, ничего не понимаю…". Он поднимается к себе в квартиру, чтобы позвонить начальнику ОГПУ УССР Карлу Карлсону.

Юлия Уманцева отговаривает его от этого звонка.

На следующий день, 13 мая, Хвылевой встретился у себя в квартире с Кулишом и Досвитным. Когда все должны были расходится он вышел в соседнюю комнату и застрелился.

"Арест Ялового – это расстрел целой генерации… За что? За то, что мы были самыми искренними коммунистами? Ничего не понимаю. За Генерацию Ялового отвечаю в первую очередь я, Микола Хвылевой. "Отже", как говорит Семенко… Ясно.

Сегодня прекрасный солнечный день. Как я люблю жизнь – вы и не представляете. Сегодня 13-е. Помните, как я был влюблен в это число? Ужасно больно.

Пусть живет коммунизм.

Пусть живет социалистическое строительство.

Пусть живет коммунистическая партия.

P.S. Все, в том числе и авторские права, передаю Любови Уманцевой. Очень прошу товарищей помочь ей и моей матери".

***

- Сейчас не то время!

- Но я и человек?

- Что за дерзость!?

Ставить вопросы – вот, что остается важным в нашем новом государстве. Ставить вопросы – это, в первую очередь, честно. Вообще, всегда стоит быть честным. И это не призыв к поражению. Наоборот, это призыв к еще большей войне. К тотальной войне. К войне, в которой основную роль будет играть не множественное, а единичное.

Будущее мира определяет партизан. Фигура партизана – это всегда фигура сомневающегося. В нашем случае это фигура человека, который перманентно ставит перед собой вопрос: кто я? К сожалению, мы входим в период подготовленных ответов. Ответы, которые в будущем могут опять привести к событиям, переживаемым вот тут и сейчас. Нет лучших и худших украинцев. Нет тех, кто говорит по-русски или по-украински. И украинизации нет, ее не может быть. Разве можно украинизировать Украину? Разве можно сделать себя собою? Абсурд!

- Оставьте нас!

- Ни в коем случае.

Главный вопрос нашей современности был поставлен Мартином Хайдеггером, он звучал как: что зовется мышлением? И вот в этом вопросе Хайдеггер призывает мыслить. Нам не нужны готовые решения. Мы не можем себе позволить быть как в Европе или в России. Ведь, мы должны быть как мы. Вот поэтому вопрос: кто я? Он более чем важный. Он дарит возможность. Возможность решить без партии, школы, университета или дискурса. Возможность помыслить самостоятельно самостоятельность.

А пока мы движемся на встречу Сиренам, не стоит тратить время на глупые вопросы. Главное – успеть провести реформы, получить транш МВФ и, самое важное, снизить акцизы на покупку иностранных автомобилей.

То, что к нам добрался апостол Андрей, – безусловная историческая ошибка. К нам должен был прийти Фома. Ведь только убив свою мать, мы вправе ответить:" Воистину!"