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Старый Новый год и Щедрый вечер: как праздновать, обряды и традиции http://www.segodnya.ua/img/article/7877/83_main.1484245056.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/83_tn.1484245056.jpg Общество После праздничной трапезы молодежь отправлялась щедровать и гадать

Старый Новый год и Щедрый вечер: как праздновать, обряды и традиции

Сегодня, 07:55

После праздничной трапезы молодежь отправлялась щедровать и гадать

В ночь с 13 на 14 января празднуют Щедрый вечер. Фото: instagram
В ночь с 13 на 14 января празднуют Щедрый вечер. Фото: instagram

В ночь с 13 на 14 января принято праздновать Щедрый вечер, который в народе также называют праздник Святой Меланки.

По традиции накрывается праздничный стол с различными угощеньями: обязательно должна быть щедрая кутя, мясные блюда, различные закуски, которые могут максимально продемонстрировать достаток в семье.

За стол все садятся в красивой праздничной одежде, где также как и в Святой Вечер, 6 января, нельзя ругаться.

После трапезы собиралась группами вся молодежь в округе и отправлялась щедровать и гадать. Считалось, что в эту ночь девушка может узнать, каким будет ее замужество.

Примечательно, что существовал и другой обычай – для мужчин. Считалось, что именно в этот день можно повторно попросить девушку выйти замуж, даже если раньше был отказ.

Так же важным считается то, кто первый войдет в дом. Это обязательно должен быть хороший человек с добрыми помыслами, щедрый и радушный. При этом хорошим знаком считалось, если первым в дом придет мужчина.

Ранее сайт писал про гадания на Рождество и Старый Новый год: приметы и обычаи.
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Автор:

Анна Ковпак

Источник:

"Сегодня"

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