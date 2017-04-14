Страстная пятница: что можно и чего нельзя делать в этот день

В этот день нельзя физически трудиться и заниматься никакими хозяйственными делами, нельзя шить, вязать и резать

Сегодня отмечается Страстная пятница – самый скорбный день предпасхальной недели. Этот день посвящен воспоминанию крестной смерти Иисуса Христа, снятию с креста его тела и погребения.

В Страстную пятницу есть свои традиции, обычаи и запреты.

Ровно в три часа дня в церкви во время богослужения выносят Плащаницу – это плат, на котором изображен в полный рост Господь Иисус Христос, лежащий во гробе. Ее выносят из алтаря и устанавливают в центре храма на возвышении, который украшен цветами.

После чего уже вечером проходит вторая служба, во время которой верующие стоят со свечами в руках, а Плащаницу обносят вокруг храма.

С церковной службы домой приносят двенадцать горящих свечей и дают им полностью догореть. Считается, что это принесет материальное благополучие, удачу и радость.

Все приготовления к Пасхе нужно закончить в Чистый четверг, чтобы в Страстную пятницу ничто не отвлекало человека от молитв и служб.

В этот день нельзя физически трудиться и заниматься никакими хозяйственными делами, нельзя шить, вязать и резать.

Единственным исключением является приготовление куличей и посев на огороде или в поле. При этом сажать что-либо строго запрещается, так как воткнутые в землю железные предметы в Страстную пятницу несут беду.

Удержитесь от посещения увеселительных заведений и мероприятий. Считается, что человек, чрезмерно радостный в Страстную пятницу, весь следующий год проплачет.

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