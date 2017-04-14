Страстная пятница: что можно и чего нельзя делать в этот день

Сегодня, 04:18

В этот день нельзя физически трудиться и заниматься никакими хозяйственными делами, нельзя шить, вязать и резать


Сегодня отмечается Страстная пятница – самый скорбный день предпасхальной недели. Этот день посвящен воспоминанию крестной смерти Иисуса Христа, снятию с креста его тела и погребения.

В Страстную пятницу есть свои традиции, обычаи и запреты.

Ровно в три часа дня в церкви во время богослужения выносят Плащаницу – это плат, на котором изображен в полный рост Господь Иисус Христос, лежащий во гробе. Ее выносят из алтаря и устанавливают в центре храма на возвышении, который украшен цветами.

После чего уже вечером проходит вторая служба, во время которой верующие стоят со свечами в руках, а Плащаницу обносят вокруг храма.

С церковной службы домой приносят двенадцать горящих свечей и дают им полностью догореть. Считается, что это принесет материальное благополучие, удачу и радость.

Все приготовления к Пасхе нужно закончить в Чистый четверг, чтобы в Страстную пятницу ничто не отвлекало человека от молитв и служб.

В этот день нельзя физически трудиться и заниматься никакими хозяйственными делами, нельзя шить, вязать и резать.

Единственным исключением является приготовление куличей и посев на огороде или в поле. При этом сажать что-либо строго запрещается, так как воткнутые в землю железные предметы в Страстную пятницу несут беду.

Удержитесь от посещения увеселительных заведений и мероприятий. Считается, что человек, чрезмерно радостный в Страстную пятницу, весь следующий год проплачет.

Ранее сайт Сегодня выяснял, где купить паски и куличи на Пасху 2017: ТОП-10 пекарен и кондитерских.
Пасха, обычаи, службы, смерти, пятница, иисус христос, церкви, традиции, страстная пятница, запреты
Все новости по теме Пасха 2017.

Вы сейчас просматриваете новость "Страстная пятница: что можно и чего нельзя делать в этот день". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Анна Ковпак

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Пасхальные куличи. Фото: pixabay

Где купить паски и куличи на Пасху 2017: ТОП-10 пекарен и кондитерских

Вчера, 16:31

Цены зависят от веса и начинки кулича: можно найти маленькую пасочку за 85 грн и большую за 490 грн

Общество

Пасхальный кулич. Фото: pixabay

Пасха – 2017: рецепты праздничных пасок и куличей

Вчера, 13:20

С Великого четверга начинаются приготовления к Пасхе - пекут куличи и паски, красят яйца

Фото

Пасхальный кулич станет главным украшением стола, если подойти к его оформлению творчески. Фото: pinterest.com

10 идей оформления пасхального кулича

12 Апреля, 16:59

Надоело каждый год покрывать ароматные куличи стандартной белковой помадкой? Эти необычные варианты дизайна сделают вашу праздничную выпечку самой красивой

Украина

Достать и подготовить формы, краску для яиц, украшения, скатерти, корзинки. Фото: tv.ua

Как все успеть к Пасхе: 10 важных советов

12 Апреля, 15:14

Заранее нужно решить, что готовить, составить список продуктов, а куличи печь в среду 

Украина

На Пасху обещают дождь. Фото: pixabay

Погода на Пасху: дожди и тепло до +15 градусов

11 Апреля, 16:41

Синоптики обещают небольшой дождь по всей Украине, кроме Харькова, Луганска, Донецка и Симферополя

Экономика

Фото: ТАСС

Пасхальная корзина подорожала на 20%

11 Апреля, 08:35

Кулич, буженина и 10 яиц потянут на 150 грн. Больше всего подорожали молоко и масло

Общество

Пасхальная корзина. Фото: pixabay

Пасха 2017: как правильно собрать корзину

10 Апреля, 04:14

Яйца символизируют победу жизни над смертью, кулич – тело Христа и полноту жизни, пасха – райскую жизнь, соль – связь Бога с народом, достаток и смысл жизни, кагор – кровь Христа

Украина

Страстная седмица: как провести неделю перед Пасхой

10 Апреля, 15:20

Все дни Страстной седмицы называются великими

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования