Страстная пятница: значение и народные приметы этого дня

В этот день можно узнать, нет ли в вашем доме "наговоренной" вещи

Сегодня отмечается Страстная пятница. Это тот день, когда Иисус Христос был распят на горе Голгофе. Потому день воспоминания Страстей Спасителя по сути является трауром для верующих — этим объясняется обилие строгих запретов.

Страстная или Великая пятница всегда очень почиталась в народе. Ведь смерть Христа символизирует заклание невинного агнца за грехи всего человечества — и благодарность Иисус за его деяние не имеет меры, передает "Лиза".

Народные приметы на Страстную пятницу

В Страстную пятницу можно узнать, нет ли в вашем доме "наговоренной" вещи (такой, на которую злой человек навел порчу). Для этого из церкви приносят не догоревшую свечу, зажигают в доме и обходят с нею все комнаты, поднося к разным углам. Говорят, что именно в том месте, где пламя свечи начнет трещать, и находится заговоренный предмет.

В этот день традиционно гадали на урожай по погоде. Если небо будет звездным — жди урожая зерновых. Если весь день пасмурно, "хлеб будет с бурьяном", говорили наши предки. Что значит, жди неурожая в этом году.

Ранее сайт Сегодня выяснял, что можно и чего нельзя делать в Страстную пятницу.