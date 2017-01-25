Татьянин день: история и традиции праздника

Сегодня, 11:06

По примете, если на Татьяну морозно и ясно — будет хороший урожай; тепло и метель — к неурожаю

Святая мученица Татьяна Римская. Фото: top-antropos.com
Святая мученица Татьяна Римская. Фото: top-antropos.com

Сегодня отмечается Татьянин день. Название праздника произошло от имени христианской мученицы Татьяны Римской, которая пострадала за свою веру в Риме в ІІІ веке.

История праздника

Как рассказал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь), у Татьяны была нелегкая судьба.

"Когда ей исполнилось 16 лет, она возлюбила Бога всем сердцем своим. Она помогала больным, посещала людей в больнице, разносила пищу и одежду. Когда императором был 16-летний Александр, государством управлял другой человек, который ненавидел христианство. Он призвал Татьяну и начал уговаривать, чтобы она отказалась от Христа", – рассказал митрополит Павел (Лебедь).

Когда Татьяна отказалась исполнить чужую волю, ей устроили ужасные пытки. Но каждый раз ее раны заживали, а ее обидчики были наказаны.

Инквизиторский суд приговорил Татьяну к смерти, а мученица была причислена к лику святых, отметил митрополит Павел (Лебедь).

Кроме того, Татьяну считают и покровительницей студентов.

Традиции

В день Татьяны ставят свечи за успехи в учебе. Мученице Татьяне молятся в трудном учении и просвещении; святителю Савве молятся при разных недугах; иконе Божией Матери "Млекопитательница" молятся о помощи при родах, о кормлении молоком, при недостатке материнского молока, а также о здоровье младенцев.

Поговорки и приметы этого дня

  • По морозу судили о погоде весной и летом.
  • В этот день женщины свивали клубки пряжи как можно туже и крупнее, чтобы кочаны капусты уродились тугими и крупными.
  • Селяне считали, что женщина, родившаяся в этот день, будет хорошей хозяйкой: "Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет".
  • На Татьяну проглянет солнышко рано — к раннему прилету птиц.
  • Если на Татьяну морозно и ясно — будет хороший урожай; тепло и метель — к неурожаю.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры рассказал о святой мученице Татьяне
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"Сегодня"

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