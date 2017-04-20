Темнокожий американец на саксофоне исполнил гимн Украины в метро Бостона

Сегодня, 13:10

Видеоролик стал популярным в сети, собрав только на страничке Лидии 91 тысячу просмотров


В Бостоне уличный музыкант удивил прохожих знанием гимна Украины. Об этом в Facebook написала журналист и блогер Лидия Калинина.

"Узнав, что я из Украины, он радостно подскочил и заиграл. Гимн моей страны в исполнении саксофона я слушала впервые. Бостон, похоже мы с тобой споемся", – подписала свой ролик девушка.

На видео темнокожий парень на саксофоне исполнил гимн Украины просто на перроне метро.

Примечательно, что видеоролик стал популярным в сети, собрав только на страничке Лидии 91 тысячу просмотров.
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Автор:

Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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