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ТОП-10 самых смешных коубов 2016 года (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7840/35_main.1483173670.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/35_tn.1483173670.jpg Общество Сервис коротких видео Coub выбрал самые популярные в 2016 году коубы

ТОП-10 самых смешных коубов 2016 года (видео)

Сегодня, 07:00

Сервис коротких видео Coub выбрал самые популярные в 2016 году коубы

ТОП-10 самых смешных коубов 2016 года (видео)

По итогам 2016 года на Coub опубликовали самые лучшие ролики. Всего сайт отобрал около сотни опубликованных видео, распределив в трех категориях: "Лучшие коубы", "Мемы", "Скрытые жемчужины. Видео представлены на самые разные темы – от фрагментов из фильмов, просто смешных моментов и неповторимых провалов до вызывающих умеление животных и неожиданных реакций людей.

1. Вариация на тему Питера Паркера и легендарного Спайдермена

2. Смешной ребенок, бегающий по квартире в памперсе

3. Ловец покемонов в России

4Музыкальный дуэт – духовой инструмент и обычный стул

5. Непрекращающийся "ку-ку-реку"

6. Фильм окончен – вариация на тему окончания "Дедпула" 

7. Детская хоккейная радость, на которую можно смотреть долго  

8. "Зеленая миля" и Эминем – потрясающее сочетание

9. Маленькая выдра, спящая на своей маме на спине. Завораживающие моменты жизни 

10. Ну, и куда же без братьев наших меньших, – "Хьюстон, у нас проблемы"
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Все новости по теме Итоги 2016 года.

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