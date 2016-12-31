ТОП-10 самых смешных коубов 2016 года (видео)
Сервис коротких видео Coub выбрал самые популярные в 2016 году коубы
По итогам 2016 года на Coub опубликовали самые лучшие ролики. Всего сайт отобрал около сотни опубликованных видео, распределив в трех категориях: "Лучшие коубы", "Мемы", "Скрытые жемчужины. Видео представлены на самые разные темы – от фрагментов из фильмов, просто смешных моментов и неповторимых провалов до вызывающих умеление животных и неожиданных реакций людей.
1. Вариация на тему Питера Паркера и легендарного Спайдермена
2. Смешной ребенок, бегающий по квартире в памперсе
3. Ловец покемонов в России
4. Музыкальный дуэт – духовой инструмент и обычный стул
5. Непрекращающийся "ку-ку-реку"
6. Фильм окончен – вариация на тему окончания "Дедпула"
7. Детская хоккейная радость, на которую можно смотреть долго
8. "Зеленая миля" и Эминем – потрясающее сочетание
9. Маленькая выдра, спящая на своей маме на спине. Завораживающие моменты жизни
10. Ну, и куда же без братьев наших меньших, – "Хьюстон, у нас проблемы"
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