ТОП-10 самых смешных коубов 2016 года (видео)

Сервис коротких видео Coub выбрал самые популярные в 2016 году коубы

По итогам 2016 года на Coub опубликовали самые лучшие ролики. Всего сайт отобрал около сотни опубликованных видео, распределив в трех категориях: "Лучшие коубы", "Мемы", "Скрытые жемчужины. Видео представлены на самые разные темы – от фрагментов из фильмов, просто смешных моментов и неповторимых провалов до вызывающих умеление животных и неожиданных реакций людей.

1. Вариация на тему Питера Паркера и легендарного Спайдермена

2. Смешной ребенок, бегающий по квартире в памперсе

3. Ловец покемонов в России

4. Музыкальный дуэт – духовой инструмент и обычный стул

5. Непрекращающийся "ку-ку-реку"

6. Фильм окончен – вариация на тему окончания "Дедпула"

7. Детская хоккейная радость, на которую можно смотреть долго

8. "Зеленая миля" и Эминем – потрясающее сочетание

9. Маленькая выдра, спящая на своей маме на спине. Завораживающие моменты жизни

10. Ну, и куда же без братьев наших меньших, – "Хьюстон, у нас проблемы"