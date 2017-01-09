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ТОП-7 самых распространенных женских ошибок в сексе http://www.segodnya.ua/img/article/7864/45_main.1483913969.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/45_tn.1483913969.jpg Общество Если ты стесняешься себя, своего тела и не принимаешь комплименты, мужчина однажды и сам поверит, что ты не так уж и хороша

ТОП-7 самых распространенных женских ошибок в сексе

Сегодня, 05:18

Если ты стесняешься себя, своего тела и не принимаешь комплименты, мужчина однажды и сам поверит, что ты не так уж и хороша

Многие девушки имеют разнообразные табу в интимной сфере. Фото: WideFon.com
Многие девушки имеют разнообразные табу в интимной сфере. Фото: WideFon.com

На протяжении веков в сознании женщин сложился стереотип, согласно которому мужчины – это похотливые животные, которым все равно, с кем спать, главное – как можно чаще. Но, поверь, мужчинам тоже нужна ласка, тепло и любовь. Peopletalk представляет рейтинг самых распространенных женских ошибок в сексе.

Навязчивость

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Разумеется, женщины обожают внимание со стороны мужчин и страшно ревнуют, когда оно направлено в другую сторону: работа, компьютер, футбол, друзья. Некоторые женщины сразу же пытаются вернуть позиции с помощью секса. Но когда секс становится орудием манипуляции, о любви и речи быть не может. Рано или поздно мужчина обязательно почувствует это.

Дамы — вперед
А некоторые принцессы полагают, что просить мужчину о сексе − совершенно не королевское дело. Они считают, что парень должен всегда добиваться их сам. Но многие мужчины признаются, что иногда им все же хотелось бы видеть инициатором секса именно женщину.

Излишняя скромность

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Если ты стесняешься себя, своего тела и не принимаешь комплименты, мужчина однажды устанет тебя переубеждать и сам поверит, что ты не так уж и хороша. Напрашиваться на комплименты таким образом тоже не стоит.

Несвоевременные разговоры
Болтливость в кровати – показатель того, что человек волнуется и не может скрыть этого. Но случается так, что в самый ответственный момент тебя вдруг охватывает волна паники и ты задаешь партнеру вопрос: "Ты меня любишь?" Ну или что-то в этом роде. Запомни, в такой момент мужчина ни на какие вопросы отвечать не может.

Неискренность

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Если тебе что-то не нравится в постели, почему бы не сказать об этом своему партнеру? Мужчины признаются, что были бы рады услышать от женщины правду, чтобы понимать, как нужно действовать. Ведь любому нормальному мужчине хочется не просто получить удовольствие самому, но и доставить его тебе.

Повторите, пожалуйста
После удачного секса девушки часто требуют от партнера немедленного продолжения "банкета". Но мужчина обычно настолько выбивается из сил, что ему необходимо отдохнуть. Попробуй для разнообразия взять инициативу в свои руки и увидишь, каково это – быть сверху.

Застенчивость в постели

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Многие девушки имеют разнообразные табу в интимной сфере. Большинство из них навязаны собственными комплексами. Не бойся показаться в постели смешной или несексуальной. Если в первый раз не получится, попробуйте еще раз. Поверь, мужчине это только прибавит азарта.
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