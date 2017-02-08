Торнадо в США атаковал комплекс сверхтяжелой ракеты

Ракета SLS и корабль Orion в результате атаки торнадо не пострадали

На США обрушился мощный торнадо и атаковал комплекс MAF, где происходит сборка лунно-марсианской сверхтяжелой ракеты SLS и космического корабля Orion.

Видеоролик выложило на YouTube NASA.

Сообщается, что из-за природной стихии агентство эвакуировало 3,5 тысячи сотрудников комплекса, однако пятеро из них все же получили незначительные травмы.

Отмечается, что ракета SLS и корабль Orion в результате атаки торнадо не пострадали.

Комплекс MAF расположен восточнее города Новый Орлеан в штате Луизиана, входит в состав Центра космических полетов имени Джорджа Маршалла и является крупнейшим сборочным объектом НАСА.