Торнадо в США атаковал комплекс сверхтяжелой ракеты

Сегодня, 16:40

Ракета SLS и корабль Orion в результате атаки торнадо не пострадали


На США обрушился мощный торнадо и атаковал комплекс MAF, где происходит сборка лунно-марсианской сверхтяжелой ракеты SLS и космического корабля Orion.

Видеоролик выложило на YouTube NASA.

Сообщается, что из-за природной стихии агентство эвакуировало 3,5 тысячи сотрудников комплекса, однако пятеро из них все же получили незначительные травмы.

Отмечается, что ракета SLS и корабль Orion в результате атаки торнадо не пострадали.

Комплекс MAF расположен восточнее города Новый Орлеан в штате Луизиана, входит в состав Центра космических полетов имени Джорджа Маршалла и является крупнейшим сборочным объектом НАСА. 
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