Торнадо в США атаковал комплекс сверхтяжелой ракеты
Ракета SLS и корабль Orion в результате атаки торнадо не пострадали
На США обрушился мощный торнадо и атаковал комплекс MAF, где происходит сборка лунно-марсианской сверхтяжелой ракеты SLS и космического корабля Orion.
Видеоролик выложило на YouTube NASA.
Сообщается, что из-за природной стихии агентство эвакуировало 3,5 тысячи сотрудников комплекса, однако пятеро из них все же получили незначительные травмы.
Отмечается, что ракета SLS и корабль Orion в результате атаки торнадо не пострадали.
Комплекс MAF расположен восточнее города Новый Орлеан в штате Луизиана, входит в состав Центра космических полетов имени Джорджа Маршалла и является крупнейшим сборочным объектом НАСА.
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