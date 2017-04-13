Три года войны глазами переселенцев: в Киеве презентовали книгу о непростых судьбах людей

Это рассказы о силе простых людей, о том, как тяжелые обстоятельства учат нас бороться и побеждать

В Киеве Украинский институт исследования экстремизма презентовал книгу "Когда твой дом забрала война". Сборник включает в себя истории двенадцати семей, чьи жизни искалечила война.

Жизненные истории, которые рассказывает книга, действительно полны не только трагизмом. Это рассказы о силе простых людей, о том, как тяжелые обстоятельства учат нас бороться и побеждать.

"Оля и Роман во время обстрела, выбегая из дома в Горловке, увидели во дворе раненого голубя. Не задумываясь семья схватила птичку с собой. Уже в Киеве они выходили голубя и отпустили на волю. Убегая из Первомайского, семья Барбакових отдала соседям все запасы еды, закупленные за последние деньги, и посадила пятерых соседей пожилого возраста к себе в машину. Вдевятером на старой девятке со сломанными тормозами они отправились в новую неизвестную жизнь. Люба, Сергей и четверо сыновей дорогой из Донецка в Киев оставили у бабушки в Краматорске собаку. И теперь четвероногий друг часто снится мальчикам ночами. Они мечтают, что у них будет дом, куда они смогут забрать пса", – рассказывается в книге.

По словам главы Украинского института исследования экстремизма Галины Гереги, через судьбы этих людей они попытался раскрыть очень важную проблему, которая назревает в нашем обществе – восприятие войны как обыденности, равнодушие к чужому горю и проблемам.

Книгу можно скачать на сайте, а также найти во всех центральных библиотеках страны.