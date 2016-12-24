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Трогательное спасение слоненка, провалившегося в яму (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7827/38_main.1482591287.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/38_tn.1482591287.jpg Общество К счастью, все обошлось, но малыш повредил одну  лапу

Трогательное спасение слоненка, провалившегося в яму (видео)

Сегодня, 19:45

К счастью, все обошлось, но малыш повредил одну  лапу


В одном из национальных парков Кении развернулась наземно-воздушная операция по спасению слоненка, провалившегося в яму. Туристы сняли происходящее на видео.

Комментируя запись, ветеринары предположили, что возраст малыша не превышает одной недели. Еще несколько дней жизни — и он смог бы самостоятельно выбраться из водоема, но сейчас ему было не обойтись без помощи человека.

На первом этапе спасательной операции потребовалось отогнать от детеныша его мать. Сама бы слониха его не покинула, и подойти близко людям тоже не позволила бы. Поэтому в воздух был поднят вертолет, и напуганная звуком слониха отбежала от водоема.

После этого рейнджеры очень быстро вытащили малыша из воды и тут же сами покинули место действия.

Воссоединившись со слоненком, мать увела его в джунгли. Судя по видео, малыш повредил  лапу.
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Источник:

nat-geo.ru

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