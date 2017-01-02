Трудности произношения: девочка рассмешила маму нецензурными словами (видео)

Не всегда мы слышим то, что хотим услышать. Но бывает и наоборот, нам слышится то, чего на самом деле нет.

Девочка запутала свою маму нецензурными словами, которыми она называла ее подарок – игрушечных хрюшек. Малышка указывала на них пальцем и говорила слова, которые используют в нецензурной лексике.

Мама попросила девочку повторить слово "свинья", но девочка настойчиво повторяла, как могла и веселила этим свою маму.

Ранее шестилетний мальчик рассмешил взрослых "пошлым" рисунком оленей.