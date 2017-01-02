Трудности произношения: девочка рассмешила маму нецензурными словами (видео)
Мама попросила девочку повторить слово "свинья", но девочка настойчиво повторяла свое
Не всегда мы слышим то, что хотим услышать. Но бывает и наоборот, нам слышится то, чего на самом деле нет.
Девочка запутала свою маму нецензурными словами, которыми она называла ее подарок – игрушечных хрюшек. Малышка указывала на них пальцем и говорила слова, которые используют в нецензурной лексике.
Мама попросила девочку повторить слово "свинья", но девочка настойчиво повторяла, как могла и веселила этим свою маму.
Ранее шестилетний мальчик рассмешил взрослых "пошлым" рисунком оленей.
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