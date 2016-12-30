Ученые нашли биологическую причину малоподвижного образа жизни

Во время исследования две группы животных в течение 18 недель помещались на диету с нормальным или избыточным содержанием жиров

Низкая двигательная активность мышей, имеющих избыточную массу тела, обусловлена дисфункцией их дофаминовых рецепторов типа D2.

Об этом сообщили американские и аргентинские ученые, которые выяснили причину отсутствия мотивации двигательной активности у страдающих ожирением животных.

Эксперимент они проводили на мышах, а посвященное этому исследование было опубликовано в журнале Cell Metabolism.

Во время исследования две группы животных в течение 18 недель помещались на диету с нормальным или избыточным содержанием жиров. К четвертой неделе вторая группа грызунов, еще не набрав лишний вес, демонстрировала более низкую двигательную активность, чем первая.

В дальнейшем ученые планируют отследить влияние нездорового питания на функционирование дофаминовых рецепторов, а также темпы восстановления нормальной физической активности после перехода животных на здоровую диету и сопровождающую ее потерю веса.

Ранее ученые нашли действенный способ похудения.