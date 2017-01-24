Ученые обнаружили "виагру" для мозга

Кисспептин может играть роль в стимуляции некоторых эмоций и реакций, приводящих к сексу и воспроизводству потомства

"Гормон поцелуев" кисспептин, который был открыт в 1999 году, можно считать "виагрой" для мозга.

Об этом сообщили исследователи из Имперского колледжа Лондона, опубликовав свои исследование в журнале Journal of Clinical Investigation.

По данным ученых, кисспептин вырабатывается организмом и стимулирует выработку веществ, связанных с размножением.

Исследование проводили на 29 гетеросексуальных молодых мужчинах.

Оказалось, что инъекции кисспептина усиливают реакцию мозга на сексуальные и романтические фотографии пар. После инъекции МРТ показала рост активности в областях мозга, обычно активируемых сексуальным возбуждением и романтическим настроением. При этом на нейтральные изображения реакция не изменилась.

Ученые считают, что кисспептин может играть роль в стимуляции некоторых эмоций и реакций, приводящих к сексу и воспроизводству потомства, и рассчитывают на то, что его можно будет использовать для лечения психоэмоциональных расстройств. В дальнейшем они планируют провести аналогичное исследование как на мужчинах, так и на женщинах.