Ученые обнаружили "виагру" для мозга

Сегодня, 17:24

Кисспептин может играть роль в стимуляции некоторых эмоций и реакций, приводящих к сексу и воспроизводству потомства

Поцелуи обладают необычными свойствами. Фото: AFP
Поцелуи обладают необычными свойствами. Фото: AFP

"Гормон поцелуев" кисспептин, который был открыт в 1999 году, можно считать "виагрой" для мозга.

Об этом сообщили исследователи из Имперского колледжа Лондона, опубликовав свои исследование в журнале Journal of Clinical Investigation.

По данным ученых, кисспептин вырабатывается организмом и стимулирует выработку веществ, связанных с размножением.

Исследование проводили на 29 гетеросексуальных молодых мужчинах.

Оказалось, что инъекции кисспептина усиливают реакцию мозга на сексуальные и романтические фотографии пар. После инъекции МРТ показала рост активности в областях мозга, обычно активируемых сексуальным возбуждением и романтическим настроением. При этом на нейтральные изображения реакция не изменилась.

Ученые считают, что кисспептин может играть роль в стимуляции некоторых эмоций и реакций, приводящих к сексу и воспроизводству потомства, и рассчитывают на то, что его можно будет использовать для лечения психоэмоциональных расстройств. В дальнейшем они планируют провести аналогичное исследование как на мужчинах, так и на женщинах.
реакция, поцелуй, ученые, исследование, гормон, исследователи

Вы сейчас просматриваете новость "Ученые обнаружили "виагру" для мозга". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

gazeta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наука и Технологии

Археологи поражены находкой. Фото: AFP

В Англии найден древний скелет с камнем вместо языка

Сегодня, 16:24

Археологи обследовали расположенное на берегу реки кладбище времен Римской империи

Наука и Технологии

Ученые удивлены открытием. Фото: AFP

Ученые доказали гибель и возрождение древних майя

Сегодня, 15:42

Кризис древней цивилизации наступал во втором и девятом веках нашей эры

Здоровье

Фото: pixabay.com

Мед и фруктовый сок могут быть опасными для здоровья – ученые

Сегодня, 14:40

Фруктоза увеличивает риск набора веса, сосудистых заболеваний и повреждения печени 

Наука и Технологии

Фото: AFP

Ученые вырастили сложный искусственный мозг

Сегодня, 03:00

Исследователи изучили находящиеся в нервных клетках белки, а также клеточный метаболизм и свойства электропроводимости нейронов

Здоровье

Фото: volshebnaya-eda.ru

Ученые обнаружили продукт, вызывающий бесплодие у женщин

Сегодня, 02:48

Генистеин - компонент, содержащийся в сое, пагубно воздействует на гормональный фон представительниц слабого пола, способствуя появлению проблем с зачатием

Наука и Технологии

Иллюстрация: Jinyang Liang and Lihong V. Wang

Ударную световую волну впервые показали на видео

Вчера, 15:47

Чтобы увидеть световой аналог конуса, физики построили узкий туннель, которой был заполнен испарившимся сухим льдом

Здоровье

Фото: pixabay.com

Ученые открыли удивительный эффект от пережевывания пищи

Вчера, 14:12

Иммунные клетки в ротовой области стимулируются не с помощью бактерий, а благодаря жеванию

Здоровье

Фото: ru.wikipedia.org

Ученые нашли способ, как вылечить кариес

Вчера, 02:57

Научные сотрудники Университета Лаваля обнаружили две уникальные молекулы лишайника, которые очищают ротовую полость

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования