Ученые вычислили самый благоприятный возраст для принятия спонтанных решений

Сегодня, 15:45

Во время эксперимента ученые наблюдали за людьми в возрасте от 4 до 91 года

Возраст влияет на принятие спонтанных решений. Фото: pixabay
Возраст влияет на принятие спонтанных решений. Фото: pixabay

Способность человека совершать случайный выбор как правило достигает пика в возрасте 25 лет. Это выяснили ученые из Португалии, которые опубликовали свое исследование в журнале PLOS Computational Biology.

Во время эксперимента ученые наблюдали за возможностью совершать спонтанный выбор, которая была предоставлена более 3,4 тысячам человек в возрасте от 4 до 91 года. Каждый из добровольцев решал серию онлайн-задач, в которых оценивалась способность принимать случайное решение.

В результате оказалось, что с поправками на пол, язык и образование, единственным значимым фактором, влияющим на возможность случайного выбора, стал возраст участников. В 25 лет спонтанность, как показали авторы, оказалась максимальной.

Предыдущие исследования показали, что с возрастом способность человека совершать спонтанный выбор уменьшается. С подобными процессами, как полагают авторы, связана и реализация им своих творческих устремлений.
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