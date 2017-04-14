Как лучше выбирать фото для сайтов знакомств: научный подход

Сегодня, 16:42

Самостоятельно выбранные фотографии производили на людей менее благоприятное впечатление, чем выбранные посторонними

Доверьтесь своим друзьям в выборе фото для анкеты на сайте знакомств. Фото: pixabay
Доверьтесь своим друзьям в выборе фото для анкеты на сайте знакомств. Фото: pixabay

Если вы планируете зарегистрироваться на сайте знакомств, тогда фотографию для вашей анкеты выбирайте не сами, а доверьте это важное дело кому-то другому.

Это выяснили ученые, которые заверяют, что у посторонних людей куда лучше получается выбрать наиболее привлекательное фото, сообщается в журнале Cognitive Research: Principles and Implications.

В эксперименте приняли участие 102 человека. Из 12 собственных фотографий они должны были выбрать ту, которая, по их мнению, наиболее подходит для регистрации на сайте знакомств и которая наименее подходит. Затем они должны были проделать то же для другого участника. Остальные же должны были оценить выбранные фото и отметить, насколько люди на них привлекательны, вызывают доверие и пр.

В результате оказалось, что самостоятельно выбранные фотографии производили на людей менее благоприятное впечатление, чем выбранные посторонними.

В дальнейшем исследователи хотят выяснить, какие механизмы лежат в основе выбора и почему люди не могут самостоятельно выбрать наиболее привлекательную для других фотографию.
ученые, фотографии, люди, доверие, участие, исследователи

Вы сейчас просматриваете новость "Как лучше выбирать фото для сайтов знакомств: научный подход". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наука и Технологии

Марсианская впадина. Фото: publy.ru

Ученые обнаружили жизнь в породах под Марианской впадиной

Вчера, 03:00

Специалисты нашли в минералах небольшие количества органических веществ, которые аналогичны тем, что образуются при жизнедеятельности микробов

Мир

Опытные испытания новой технологии ученые провели на золоторудном месторождении «Тарор» в Таджикистане. Фото: fresher.ru

В России нашли способ дешево получать золото

Вчера, 03:27

При применении технологии себестоимость продукции снижается на 30−40%

Общество

Бег продлевает жизнь. Фото: pixabay

Бег продлевает жизнь: медики пересчитали время пробежки в дополнительные годы жизни

Вчера, 13:32

Еженедельная двухчасовая пробежка в течение 40 лет связана с увеличением жизни человека на 2,8-3,2 года

Наука и Технологии

Ночной вид поражает красотой. Фото: NASA

NASA показало невероятное фото ночной Земли из космоса

Вчера, 15:37

С первого взгляда на ночную планету заметно, что светится она крайне неоднородно  

Общество

Собаки дарят радость взрослым и детям. Фото: pixabay

В семьях с собаками рождаются более здоровые дети - ученые

Вчера, 17:47

У таких деток более высокие уровни двух штаммов кишечных бактерий, "связанных с уменьшением риска ожирения и аллергических заболеваний"

Здоровье

Фото: cbsnews.com

Ученые сделали прорыв в изучении головного мозга

Сегодня, 02:58

Специалисты попросили каждого из участников эксперимента пройти тест на проверку уровня активности мозга

Наука и Технологии

На спутнике Юпитера Европе и спутнике Сатурна Энцеладе есть условия для существования жизни. Фото из открытых источников

На спутниках Юпитера и Сатурна есть условия для жизни - NASA

Сегодня, 03:43

Наблюдением за спутниками Юпитера и Сатурна посвятили несколько миссий NASA

Здоровье

Зимний пейзаж успокаивает психику. Фото: wallplanet.ru

Картины и фото со снегом успокаивают людей – ученые

Сегодня, 04:51

Группе студентов-добровольцев предложили посмотреть на изображения снега и солнца  

Наука и Технологии

Фото: pixabay.com

В NASA показали снимки огромных извергающихся криовулканов Европы

Сегодня, 11:39

Снимки, сделанные космическим телескопом Hubble, подтверждают, что на поверхности спутника есть действующие гейзеры

Общество

Возраст влияет на принятие спонтанных решений. Фото: pixabay

Ученые вычислили самый благоприятный возраст для принятия спонтанных решений

Сегодня, 15:45

Во время эксперимента ученые наблюдали за людьми в возрасте от 4 до 91 года

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования