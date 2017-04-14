Как лучше выбирать фото для сайтов знакомств: научный подход

Если вы планируете зарегистрироваться на сайте знакомств, тогда фотографию для вашей анкеты выбирайте не сами, а доверьте это важное дело кому-то другому.

Это выяснили ученые, которые заверяют, что у посторонних людей куда лучше получается выбрать наиболее привлекательное фото, сообщается в журнале Cognitive Research: Principles and Implications.

В эксперименте приняли участие 102 человека. Из 12 собственных фотографий они должны были выбрать ту, которая, по их мнению, наиболее подходит для регистрации на сайте знакомств и которая наименее подходит. Затем они должны были проделать то же для другого участника. Остальные же должны были оценить выбранные фото и отметить, насколько люди на них привлекательны, вызывают доверие и пр.

В результате оказалось, что самостоятельно выбранные фотографии производили на людей менее благоприятное впечатление, чем выбранные посторонними.

В дальнейшем исследователи хотят выяснить, какие механизмы лежат в основе выбора и почему люди не могут самостоятельно выбрать наиболее привлекательную для других фотографию.