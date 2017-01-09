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Ученые выяснили, когда мужчинам лучше становиться родителями http://www.segodnya.ua/img/article/7864/53_main.1483917782.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/53_tn.1483917782.jpg Общество Исследователи предостерегли, что у запоздалых детей возможны проблемы со здоровьем

Ученые выяснили, когда мужчинам лучше становиться родителями

Сегодня, 01:47

Исследователи предостерегли, что у запоздалых детей возможны проблемы со здоровьем

После 30 лет мужчины становятся готовыми к отцовству как психологически, так и финансово. Фото из открытых источников
После 30 лет мужчины становятся готовыми к отцовству как психологически, так и финансово. Фото из открытых источников

Лучший возраст мужчин для отцовства – от 30 до 40 лет. Такой вывод сделали американские ученые. Исследование опубликовал журнал Stem Cells, – сообщает 24 Телеканал.

По словам исследователей, после 30 лет мужчины становятся готовыми к отцовству как психологически, так и финансово. Однако они предостерегли, что у запоздалых детей возможны проблемы со здоровьем, а потому "успеть" с малышом лучше до 40 лет.

Одной из причин рождения нездоровых детей у родителей, старше 40 лет, могут быть плохие привычки. В качестве примера исследователи привели алкоголь, употребление отцом которого может стать проблемой для ребенка. У отца, который любит алкоголь, ребенок, например, может родиться гиперактивным.
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