Ученые выяснили музыкальные вкусы собак
Исследование проходило при участии шотландского отделения Общества по предотвращению жестокого обращения с животными
Собаки предпочитают слушать музыку в стиле рэгги и софт-рок. Об этом говорят результаты исследования Университета Глазго, передает BBC News.
"В целом полученные нами данные говорят о том, что у собак, как и у людей, могут быть индивидуальные музыкальные предпочтения. Но рэгги и софт-рок вызывали наиболее ярко выраженные позитивные изменения в поведении животных", — рассказал профессор университета Нил Эванс.
Отмечается, что исследование проходило при участии шотландского отделения Общества по предотвращению жестокого обращения с животными.
"В будущем мы сможем предоставлять нашим питомцам специальный собачий плейлист с возможностью дальнейшего распространения этой практики и на другие виды животных", — рассказала представитель общества Джилли Мендес Феррейра.
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