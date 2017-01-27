Ученые выяснили музыкальные вкусы собак

Исследование проходило при участии шотландского отделения Общества по предотвращению жестокого обращения с животными

Собаки предпочитают слушать музыку в стиле рэгги и софт-рок. Об этом говорят результаты исследования Университета Глазго, передает BBC News.

"В целом полученные нами данные говорят о том, что у собак, как и у людей, могут быть индивидуальные музыкальные предпочтения. Но рэгги и софт-рок вызывали наиболее ярко выраженные позитивные изменения в поведении животных", — рассказал профессор университета Нил Эванс.

Отмечается, что исследование проходило при участии шотландского отделения Общества по предотвращению жестокого обращения с животными.

"В будущем мы сможем предоставлять нашим питомцам специальный собачий плейлист с возможностью дальнейшего распространения этой практики и на другие виды животных", — рассказала представитель общества Джилли Мендес Феррейра.

Ранее ученые также выяснили, что кошки не глупее собак.