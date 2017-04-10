Ученые выяснили, в каком возрасте люди навсегда забывают свое детство

Вчера, 12:19

События, имевшие место в детстве, могут продолжать влиять на наше поведение еще долго после того, как мы о них забываем

Ученые провели новое исследование. Фото: pixabay
Ученые провели новое исследование. Фото: pixabay

Вспомнить детские годы всегда приятно, но похвастаться этим может не каждый. С возрастном память меняется, а поэтому становиться сложнее вспомнить первые и ранние годы жизни.

AdMe.ru выяснил, как меняется память в зависимости от возраста.

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Почему так происходит

Существует такое явление, как детская амнезия: оно возникает примерно в возрасте 7 лет, когда мы начинаем забывать события своего раннего детства.

Это необходимо для здорового функционирования памяти у взрослых. Дело в том, что часть мозга, отвечающая за формирование памяти, устанавливает своеобразный "баланс для сохранения", в результате которого человек не только записывает новую информацию, но и очищает память от ненужных воспоминаний для дальнейшего процесса записи.

Поскольку события, имевшие место в детстве, могут продолжать влиять на наше поведение еще долго после того, как мы о них забываем, некоторые психологи полагают, что они наверняка остаются в нашей памяти. Именно поэтому у большинства людей завеса над воспоминаниями приподнимается в разном возрасте. К примеру, некоторые люди помнят, что с ними было в 2 года либо в 5 лет, но при этом у многих не сохранилось воспоминаний вплоть до возраста 7–8 лет.

При этом стоит быть осторожным с воспоминаниями, так как наш разум может поймать память в ловушку. В 1980-е годы Элизабет Лофтес, психолог из Калифорнийского университета в городе Ирвайне (США), провела любопытный эксперимент: она набрала добровольцев для исследования и сама начала "подбрасывать" им ложные воспоминания. В результате почти треть испытуемых попалась в расставленную ловушку: некоторые даже умудрились вспомнить "подброшенные" события во всех подробностях.

Поэтому не следует доверять всем нашим детским воспоминаниям — не исключено, что мы просто представили их по чьим-то рассказам и поверили в существование событий, которые никогда с нами не происходили.
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