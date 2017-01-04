Удивительное видео: как выглядит процесс размораживания фруктов и овощей в макросъемке (видео)

Видеоролик был опубликован на YouTube и собрал за несколько дней 50 тысяч просмотров

Макросъемка легко может заворожить, если снята она правильно и интересно. Пользователь Stereokroma показал удивительное видео с процессом размораживания различных фруктов и овощей.

Видеоролик был опубликован на YouTube и собрал за несколько дней 50 тысяч просмотров.

В макросъемке участвовали клубника, брокколи, черника, мороженое, персик, арбуз, гранат, томат, красный лук, банан, киви и другие овощи и фрукты.

Тем временем в Австралии лабрадор решил поиграть с тигровой акулой.