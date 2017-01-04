Удивительное видео: как выглядит процесс размораживания фруктов и овощей в макросъемке (видео)
Видеоролик был опубликован на YouTube и собрал за несколько дней 50 тысяч просмотров
Макросъемка легко может заворожить, если снята она правильно и интересно. Пользователь Stereokroma показал удивительное видео с процессом размораживания различных фруктов и овощей.
Видеоролик был опубликован на YouTube и собрал за несколько дней 50 тысяч просмотров.
В макросъемке участвовали клубника, брокколи, черника, мороженое, персик, арбуз, гранат, томат, красный лук, банан, киви и другие овощи и фрукты.
Тем временем в Австралии лабрадор решил поиграть с тигровой акулой.
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