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Удивительное видео: как выглядит процесс размораживания фруктов и овощей в макросъемке (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7854/9_main.1483459426.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/9_tn.1483459426.jpg Общество Видеоролик был опубликован на YouTube и собрал за несколько дней 50 тысяч просмотров

Удивительное видео: как выглядит процесс размораживания фруктов и овощей в макросъемке (видео)

Сегодня, 04:19

Видеоролик был опубликован на YouTube и собрал за несколько дней 50 тысяч просмотров


Stereokroma

Макросъемка легко может заворожить, если снята она правильно и интересно. Пользователь Stereokroma показал удивительное видео с процессом размораживания различных фруктов и овощей.

Видеоролик был опубликован на YouTube и собрал за несколько дней 50 тысяч просмотров.

В макросъемке участвовали клубника, брокколи, черника, мороженое, персик, арбуз, гранат, томат, красный лук, банан, киви и другие овощи и фрукты.

Тем временем в Австралии лабрадор решил поиграть с тигровой акулой.
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Источник:

"Сегодня"

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