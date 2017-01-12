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Украинка поразила исполнением легендарной песни "Hallelujah" на бандуре (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7875/9_main.1484211409.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/9_tn.1484211409.jpg Общество Кавер на песню Леонарда Коэна вышел в рамках проекта "Песня под Бандуру"

Украинка поразила исполнением легендарной песни "Hallelujah" на бандуре (видео)

Сегодня, 11:39

Кавер на песню Леонарда Коэна вышел в рамках проекта "Песня под Бандуру"


Участница группы KRUT из Хмельницкого Марина Круть спела под бандуру легендарную песню "Hallelujah" Леонарда Коэна, который умер в 2016 году.

Кавер вышел в рамках проекта "Песня под Бандуру", передает radio24.ua.

Марина Круть – известная бандуристка, которая не боится экспериментировать с народным инструментом и разрушает мифы о его архаичности.

"Цель проекта – показать, что бандура может звучать современно. Проект "Песня под Бандуру" раскрывает это дуэтами с известными музыкантами, которые мы планируем показать в этом году, и неожиданными версиями различных известных хитов разных эпох и периодов", – рассказывает Марина.

Ранее басист Red Hot Chili Peppers в Киеве сыграл на бандуре.
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