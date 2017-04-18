Умерла самая старая женщина планеты
Свое долголетие итальянка объясняла хорошей генетикой и диетой из трех яиц в день, два из которых должны быть сырыми
Ушла из жизни старейшая женщина планеты 117-летняя итальянка Эмма Моран. Она была последней из рожденных в 19 веке.
При жизни Моран видела 90 правительств в Италии.
Свое долголетие итальянка объясняла хорошей генетикой и диетой из трех яиц в день, два из которых должны быть сырыми.
Теперь статус самого старого человека в Европе будет носить 115-летняя испанка Анна Вела, которая живет в Барселоне. А старейшая в мире – жительница Ямайки Вайолет Браун. Ей сейчас 116 лет.
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