Успение Пресвятой Богородицы-2017: что нельзя делать сегодня

Сегодня, 10:14

Христиане празднуют один из двенадцати самых больших праздников церковного года

Сегодня большой праздник. Фото: flickr.com
Сегодня большой праздник. Фото: flickr.com

После двухнедельного Успенского поста 28 августа православные христиане празднуют один из двенадцати самых больших праздников церковного года – Успение Пресвятой Богородицы. В народе этот праздник еще называют Первая Пречистая.

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По преданию, в этот день апостолы, которые проповедовали в разных странах, собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии, матери Иисуса Христа.

Что нельзя делать в день Успение Пресвятой Богородицы:

  • в этот день нельзя работать – ни в огороде, ни дома;
  • нельзя в этот день брать в руки колющие и режущие предметы, а также варить пищу. Верующие ломают хлеб руками, так как ножом пользоваться нельзя – считается, что это приводит к серьезным заболеваниям;
  • нежелательно в этот день разводить огонь, чтобы не привлекать разные напасти в дом;
  • на Успение нельзя ходить босиком – считалось, что так можно собрать все болезни, так как роса в этот день – это слезы природы о том, что Богородица покинула этот мир и не может находиться с людьми и помогать им;
  • нельзя ссориться с родными и близкими;
  • молодым девушкам 28 августа нельзя стричь волосы и выбрасывать их. Таким образом они могут "навлечь слезы Девы Марии";
  • нельзя надевать старую или неудобную обувь – чтобы избежать проблем в жизни: если натрете ногу в этот день, то ждет трудная, полная проблем и неудач жизнь.
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Автор:

Владимир Грисюк

Источник:

"Сегодня"

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