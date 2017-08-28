Успение Пресвятой Богородицы-2017: что нельзя делать сегодня
Христиане празднуют один из двенадцати самых больших праздников церковного года
После двухнедельного Успенского поста 28 августа православные христиане празднуют один из двенадцати самых больших праздников церковного года – Успение Пресвятой Богородицы. В народе этот праздник еще называют Первая Пречистая.
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По преданию, в этот день апостолы, которые проповедовали в разных странах, собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии, матери Иисуса Христа.
Что нельзя делать в день Успение Пресвятой Богородицы:
- в этот день нельзя работать – ни в огороде, ни дома;
- нельзя в этот день брать в руки колющие и режущие предметы, а также варить пищу. Верующие ломают хлеб руками, так как ножом пользоваться нельзя – считается, что это приводит к серьезным заболеваниям;
- нежелательно в этот день разводить огонь, чтобы не привлекать разные напасти в дом;
- на Успение нельзя ходить босиком – считалось, что так можно собрать все болезни, так как роса в этот день – это слезы природы о том, что Богородица покинула этот мир и не может находиться с людьми и помогать им;
- нельзя ссориться с родными и близкими;
- молодым девушкам 28 августа нельзя стричь волосы и выбрасывать их. Таким образом они могут "навлечь слезы Девы Марии";
- нельзя надевать старую или неудобную обувь – чтобы избежать проблем в жизни: если натрете ногу в этот день, то ждет трудная, полная проблем и неудач жизнь.
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