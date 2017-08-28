Успение Пресвятой Богородицы-2017: что нельзя делать сегодня

Христиане празднуют один из двенадцати самых больших праздников церковного года

После двухнедельного Успенского поста 28 августа православные христиане празднуют один из двенадцати самых больших праздников церковного года – Успение Пресвятой Богородицы. В народе этот праздник еще называют Первая Пречистая.

По преданию, в этот день апостолы, которые проповедовали в разных странах, собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии, матери Иисуса Христа.

Что нельзя делать в день Успение Пресвятой Богородицы: