Успение Пресвятой Богородицы: как узнать погоду на осень по народным приметам

Если погода в этот день ясная и солнечная, осень будет дождливой и пасмурной

Успение Пресвятой Богородицы по православному календарю отмечают после окончания Успенского поста, 28 августа. Этот праздник посвящен воспоминаниям о смерти Божией Матери. В этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.

Праздник Успение Пресвятой Богородицы всегда сопровождался народными приметами, которые передавали из поколения в поколение.

По погодным условиям в этот день судили, какой будет осень:

если появляется радуга на небе – осенние дни будут теплыми;

если погода в этот день ясная и солнечная, тогда осень будет дождливой и пасмурной;

дождливая погода в этот день прогнозирует сухую осень;

много паутины – ранняя, морозная и малоснежная зима;

если после Успения наступают морозы, то осень будет очень продолжительной;

если в день Успения очень туманно, следует ожидать большого урожая грибов.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня нельзя брать в руки колющие и режущие предметы, а также варить пищу. Верующие ломают хлеб руками, так как ножом пользоваться нельзя – считается, что это приводит к серьезным заболеваниям.