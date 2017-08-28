Успение Пресвятой Богородицы: как узнать погоду на осень по народным приметам
Если погода в этот день ясная и солнечная, осень будет дождливой и пасмурной
Успение Пресвятой Богородицы по православному календарю отмечают после окончания Успенского поста, 28 августа. Этот праздник посвящен воспоминаниям о смерти Божией Матери. В этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.
Праздник Успение Пресвятой Богородицы всегда сопровождался народными приметами, которые передавали из поколения в поколение.
По погодным условиям в этот день судили, какой будет осень:
- если появляется радуга на небе – осенние дни будут теплыми;
- если погода в этот день ясная и солнечная, тогда осень будет дождливой и пасмурной;
- дождливая погода в этот день прогнозирует сухую осень;
- много паутины – ранняя, морозная и малоснежная зима;
- если после Успения наступают морозы, то осень будет очень продолжительной;
- если в день Успения очень туманно, следует ожидать большого урожая грибов.
Напомним, ранее мы писали, что сегодня нельзя брать в руки колющие и режущие предметы, а также варить пищу. Верующие ломают хлеб руками, так как ножом пользоваться нельзя – считается, что это приводит к серьезным заболеваниям.
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