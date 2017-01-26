В Индии макака усыновила щенка (видео)

Обезьяна бегает по улице на задних лапах, придерживая черного щенка передними

В индийском городе Карели макака-резус взяла под свою опеку маленького щенка и почти не расстается с ним.

На видео видно, как обезьяна бегает по улице на задних лапах, придерживая черного щенка передними. Местные жители умиленно наблюдали за такой необычной картиной.

Ранее сообщалось, что стадо горных коз "усыновило" маленькую обезьянку.