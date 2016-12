В Канаде устроили каток на замерзшей дороге (видео)

В канадском городе Питерборо прошел сильный дождь, который через короткое время резко замерз и превратил дороги в огромный ледяной каток.

Местные жители не стали горевать и огорчаться по этому поводу и решили проверить новые возможности дороги.

our street was a skating rink this morning. like for real. @PtboExaminer @CHEXNewswatch @weathernetwork @michspink pic.twitter.com/x7QOtR7rCY

Люди достали коньки и устроили настоящие соревнования по фигурному катанию. Тут же подтянулись и желающие поиграть в хоккей. Место нашлось всем.

Only in Canada will you see people skating and playing hockey on the streets like nothing pic.twitter.com/tp0svqpjwV