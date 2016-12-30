В Канаде устроили каток на замерзшей дороге (видео)
Люди достали коньки и устроили настоящие соревнования по фигурному катанию
В канадском городе Питерборо прошел сильный дождь, который через короткое время резко замерз и превратил дороги в огромный ледяной каток.
Местные жители не стали горевать и огорчаться по этому поводу и решили проверить новые возможности дороги.
our street was a skating rink this morning. like for real. @PtboExaminer @CHEXNewswatch @weathernetwork @michspink pic.twitter.com/x7QOtR7rCY— Laura Spink (@laspink) 27 декабря 2016 г.
Люди достали коньки и устроили настоящие соревнования по фигурному катанию. Тут же подтянулись и желающие поиграть в хоккей. Место нашлось всем.
Only in Canada will you see people skating and playing hockey on the streets like nothing pic.twitter.com/tp0svqpjwV— cindy (@rbfcindy) 27 декабря 2016 г.
Тем временем местные жители делятся в соцсетях видеороликами с новым развлечением вместо дороги.
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