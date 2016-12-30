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В Канаде устроили каток на замерзшей дороге (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7846/31_main.1483090886.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/31_tn.1483090886.jpg Общество Люди достали коньки и устроили настоящие соревнования по фигурному катанию

В Канаде устроили каток на замерзшей дороге (видео)

Сегодня, 14:42

Люди достали коньки и устроили настоящие соревнования по фигурному катанию

Посреди улицы получился огромный каток. Кадр из видео
Посреди улицы получился огромный каток. Кадр из видео

В канадском городе Питерборо прошел сильный дождь, который через короткое время резко замерз и превратил дороги в огромный ледяной каток.

Местные жители не стали горевать и огорчаться по этому поводу и решили проверить новые возможности дороги.

Люди достали коньки и устроили настоящие соревнования по фигурному катанию. Тут же подтянулись и желающие поиграть в хоккей. Место нашлось всем.

Тем временем местные жители делятся в соцсетях видеороликами с новым развлечением вместо дороги.
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"Сегодня"

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