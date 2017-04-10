В Киеве прошел масштабный полумарафон: 10 тысяч участников и 50 стран мира

Вчера, 11:59

Участники полумарафона пробежали дистанции в 2, 5, 10 и 21 километр


В Киеве прошел седьмой международный полумарафон, в котором приняло участие 10 тысяч человек из 50 стран.

По словам организаторов, это на две тысячи участников больше, чем в прошлом году. Стартовали на Контрактовой площади.

Самое массовое в Украине беговое соревнование собрало людей разного возраста и физической подготовки. Для одних мотивацией стал бег для себя, ради удовольствия и достижения финиша, для других – благотворительность.

Целью марафона являлся сбор средств на реабилитацию для раненых бойцов и на новые протезы для ветеранов военной спецоперации на Донбассе.

Участники полумарафона пробежали дистанции в 2, 5, 10 и 21 километр.

Полюбился бег и главному редактору сайта Сегодня Светлане Панюшкиной.

"Я бегуном никогда не была. Я всю жизнь от физкультура бегала", – признается Светлана и рассказывает, что в прошлый раз пробежала дистанцию за 35 минут.

В этом году ей удалось улучшить свой результат на дистанции в 5 километров и оказаться среди победителей.

Полумарафон 9 апреля бежали семьями и даже коллективами. А соцсети заполонили фотографии с довольными участниками забега.

Победителем седьмого полумарафона в Киеве на дистанции в 21 км стал эфиопец Анабеса Ленчо. На финиш он прибежал с результатом в 01:03:57.

При этом Анабеса побил прошлогодний рекорд трассы, который установил Тарас Сало (01:04:41).

"Я ощущаю себя очень счастливым. Не могу сказать, что забег был легким. Как по мне, в Киеве еще достаточно прохладная погода. Но в общем все прошло хорошо. Лично я силы на дистанции не распределял, а просто бежал в одном для себя темпе. Полумарафон — не одна дистанция, которую я могу бежать — обычно принимаю участие в разных состязаниях. Сегодня меня поддерживала подруга, которая тоже принимала участие в забеге", — говорит победитель.

Вторым и третьим на финиш прибежали поляк Шимон Кулька с результатом 01:05:26 и украинец Роман Романенко — 01:05:41.

Среди женщин победу на дистанции 21 км одержала Бейене Белайнеш из Эфиопии с результатом 01:13:58.

А второе и третье места разделили украинки София Яремчук (01:15:04) и Вера Овчарук (01:16:19).
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Источник:

"Сегодня"

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