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В Китае умер самый старый в мире самец панды http://www.segodnya.ua/img/article/7838/99_main.1482923630.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/99_tn.1482923630.jpg Общество Пан-Пан становился отцом более 130 раз, а его дети составляют четвертую часть всех выведенных в неволе панд

В Китае умер самый старый в мире самец панды

Сегодня, 13:10

Пан-Пан становился отцом более 130 раз, а его дети составляют четвертую часть всех выведенных в неволе панд

Детеныши Пан-Пана составляют четвертую часть всех выведенных в неволе панд. Фото: AFP
Детеныши Пан-Пана составляют четвертую часть всех выведенных в неволе панд. Фото: AFP

В китайской провинции Сычуань умер самый старый в мире самец панды по кличке Пан-Пан, сообщает Global Times.

По данным издания, зверю был 31 год и он обитал в национальном центре защиты и изучения больших панд (The Giant Panda Protection and Research Center of China).

Отмечается, что Пан-Пан становился отцом более 130 раз. Его детеныши составляют четвертую часть всех выведенных в неволе панд.

Раньше большая панда в Бельгии родила детеныша.
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Источник:

Lenta.ru

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