В Китае умер самый старый в мире самец панды

В китайской провинции Сычуань умер самый старый в мире самец панды по кличке Пан-Пан, сообщает Global Times.

По данным издания, зверю был 31 год и он обитал в национальном центре защиты и изучения больших панд (The Giant Panda Protection and Research Center of China).

Отмечается, что Пан-Пан становился отцом более 130 раз. Его детеныши составляют четвертую часть всех выведенных в неволе панд.

盼盼 Panpan Oldest male panda Panpan passed away today R.I.P Panpan. 最長壽雄性熊貓,英雄爸爸盼盼今天離世。願盼爺安息,一路走好! 最長寿の雄パンダにして、数々子孫いる盼盼、今朝その一生を終える。お疲れさまでした。天国でゆっくり休んでください。 Фото опубликовано Jinggang-Hongkong (@jinggang_panda_hk) Дек 28 2016 в 12:21 PST

