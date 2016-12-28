В Китае умер самый старый в мире самец панды
Пан-Пан становился отцом более 130 раз, а его дети составляют четвертую часть всех выведенных в неволе панд
В китайской провинции Сычуань умер самый старый в мире самец панды по кличке Пан-Пан, сообщает Global Times.
По данным издания, зверю был 31 год и он обитал в национальном центре защиты и изучения больших панд (The Giant Panda Protection and Research Center of China).
Отмечается, что Пан-Пан становился отцом более 130 раз. Его детеныши составляют четвертую часть всех выведенных в неволе панд.
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