В Румынии мужчина спас собаку с пластиком на шее (видео)

По словам медиков, пластина давила на шею и наносила животному травмы

Житель Бухареста (Румыния) помог собаке, на которую надели цельный кусок пластика.

По словам Овидиу Розу, он заметил пса на улице города на прошлой неделе.

"Очевидно, что кто-то ради шутки надел на него этот кусок пластика еще щенком, и пес вырос с ним", — сказал он.

Мужчина усыпил животное, после чего снял "ошейник" и отнес собаку в одну из местных ветеринарных клиник. По словам медиков, пластина давила на шею и наносила животному травмы.

Ранее сообщалось, что в итальянском городе Норча пожарные спасли собаку из-под завалов после землетрясения.