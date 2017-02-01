В Румынии мужчина спас собаку с пластиком на шее (видео)
По словам медиков, пластина давила на шею и наносила животному травмы
Житель Бухареста (Румыния) помог собаке, на которую надели цельный кусок пластика.
По словам Овидиу Розу, он заметил пса на улице города на прошлой неделе.
"Очевидно, что кто-то ради шутки надел на него этот кусок пластика еще щенком, и пес вырос с ним", — сказал он.
Мужчина усыпил животное, после чего снял "ошейник" и отнес собаку в одну из местных ветеринарных клиник. По словам медиков, пластина давила на шею и наносила животному травмы.
Ранее сообщалось, что в итальянском городе Норча пожарные спасли собаку из-под завалов после землетрясения.
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