В Софии Киевской обнаружили тысячелетнюю надпись (видео)

Автограф художника тысячелетней давности, который расписывал стены Софии Киевской, недавно обнаружили в храме. Таким образом ученые выяснили уже второе имя создателей фресок, сообщает ТСН.



В правую часть собора, где когда-то проводили обряды крещения, всем, кроме ученых, нельзя. До сих пор неизвестную букву "А" на стене Вячеслав Корниенко заметил на высоте пяти метров. Надпись "Господи, помоги своему рабу Кирияку" оставлена, убежден ученый, автором фресок. Софию расписывали греки по приглашению застройщика князя Владимира. Надписи примерно тысяча лет, говорят ученые. В целом в Софии исследовано почти семь тысяч граффити. Среди писак не только верующие. Духовенство и княжеские лица тоже не брезговали писать на стенах. Большинство записей религиозного характера, но бывало всякое, например, записи проклятия. Граффити писали, в основном, на уровне глаз и под изображениями святых. Теперь писать на стенах или заборе , якобы, не красиво, а в те времена еще и наказуемо. Но назвать эти граффити вандализмом или надругательством над храмом не берется никто.

Для Вячеслава Корниенко надписи на стенах – это, прежде всего, дополнительный исторический источник. Благодаря граффити установлено, что именно князь Владимир начал возводить Софию, а не Ярослав, как тот пытался себе в летописях приписать. Граффити, в отличие от книг, они не писались задним числом, они актуальны и они есть выражение настоящего. За Ярослава летописи переписывались, редактировались, потом и после Ярослава были другие переписчики и понятно, что к этим источникам надо относиться бережно, это не означает, что надо отбросить все письменные источники", – говорит заместитель генерального директора по научной работе Национального заповедника "София Киевская". Именно благодаря софиевским граффити – ученые уверяют, что даже тогда был высок процент грамотных. А с ХVI века началась большая миграция. На стенах Софии появились названия других городов.

Напомним, ученые уже обнаружили в храме более 7000 граффити, из которых 4000 можно не только рассмотреть, но и расшифровать.