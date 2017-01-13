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В Виннице дети исполнили украинский "Щедрик" на монгольском языке (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7879/42_main.1484305384.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/42_tn.1484305384.jpg Общество Песню исполнили школьники из Киевской области к 100-летию известной мелодии Николая Леонтовича

В Виннице дети исполнили украинский "Щедрик" на монгольском языке (видео)

Сегодня, 13:02

Песню исполнили школьники из Киевской области к 100-летию известной мелодии Николая Леонтовича

В Виннице спели &quot;Щедрик&quot;. Фото: i-vin.info
В Виннице спели "Щедрик". Фото: i-vin.info

В Виннице известная украинская композиция "Щедрик" прозвучала на монгольском языке.

Об этом в Facebook сообщает журналист "33 канала" Роман Ковальский.

Отмечается, что в четверг в Виннице проходил соревнования среди исполнителей щедривкок. К 100-летию известной мелодии Николая Леонтовича школьники из Боярки Киевской области исполнили "Щедрик" на монгольском языке.

Напомним, ранее британская певица Кэти Мелуа исполнила песню "Щедрик" в сопровождении грузинского хора.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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