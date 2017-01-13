В Виннице дети исполнили украинский "Щедрик" на монгольском языке (видео)
Песню исполнили школьники из Киевской области к 100-летию известной мелодии Николая Леонтовича
В Виннице известная украинская композиция "Щедрик" прозвучала на монгольском языке.
Об этом в Facebook сообщает журналист "33 канала" Роман Ковальский.
Отмечается, что в четверг в Виннице проходил соревнования среди исполнителей щедривкок. К 100-летию известной мелодии Николая Леонтовича школьники из Боярки Киевской области исполнили "Щедрик" на монгольском языке.
Напомним, ранее британская певица Кэти Мелуа исполнила песню "Щедрик" в сопровождении грузинского хора.
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