В Виннице дети исполнили украинский "Щедрик" на монгольском языке (видео)

Песню исполнили школьники из Киевской области к 100-летию известной мелодии Николая Леонтовича

В Виннице известная украинская композиция "Щедрик" прозвучала на монгольском языке.

Об этом в Facebook сообщает журналист "33 канала" Роман Ковальский.

Отмечается, что в четверг в Виннице проходил соревнования среди исполнителей щедривкок. К 100-летию известной мелодии Николая Леонтовича школьники из Боярки Киевской области исполнили "Щедрик" на монгольском языке.

Напомним, ранее британская певица Кэти Мелуа исполнила песню "Щедрик" в сопровождении грузинского хора.