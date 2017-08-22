Видеохит: 200 поросят разбежались по автомобильному тоннелю после ДТП

Вся "спасательная операция" заняла у дорожных полицейских около часа времени

В Китае дорожным полицейским пришлось переловить вручную порядка 200 поросят, которые заблокировали движение, разбежавшись внутри автомобильного тоннеля после того, как перевернулся перевозивший их грузовик. Причиной случившегося в столь неудачном месте ДТП стала лопнувшая шина, сообщает South China Morning Post.

Свидетели происшествия позвонили в дорожную полицию, и на место инцидента немедленно выехал дежурный патруль.

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Из-за разбежавшихся по тоннелю поросят по обоим направлениям дороги возникла пробка. Чтобы восстановить нормальное движение, полицейским пришлось своими руками переловить животных и посадить их в кузов другого грузовика. Вся "спасательная операция" заняла около часа времени.