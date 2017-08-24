Видеохит: коровы прогнали из деревни редких азиатских львов

Сегодня, 16:47

Хищники забрели в индийскую деревню ночью


Стадо коров прогнало азиатских львов, которые забрели в индийскую деревню в поисках еды, сообщает UPI.

Хищники появились в деревне Рампар в штате Гуджарат ночью. Они прошли мимо пасущейся на дороге коровы, которая никак не реагировала на их присутствие. Через пару минут на улицу выскочили еще несколько коров, которые пустились в погоню за убегающими львами.

Гирский лес — единственное место в мире, где сохранились азиатские львы. Там живут около 300 особей. Вся популяция не может прокормиться в лесу, поэтому хищникам приходится искать пропитание в других местах.

Ранее пользователи сети восхитились собакой, которая прогнала медведя из туристического лагеря.
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Источник:

Lenta.ru

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