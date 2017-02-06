Видеохит: коту-инвалиду сделали титановые лапы (видео)

Болгарский хирург Владислав Златинов имплантировал титановые протезы бездомному коту по кличке Пух, пишет The New York Post.

Пух потерял задние ноги в результате несчастного случая. Златинов знал, что британские врачи уже восстанавливали конечности животным, ознакомился с их опытом в медицинских журналах и решил попробовать помочь коту сам.

Он заказал титановые импланты и вживил их в культи кота. К искусственным конечностям прикреплены сменные протезы, заменяющие нижнюю часть лап.

После шестинедельного восстановительного периода Пух уверенно бегает на титановых лапах и уже следит за их чистотой.

Теперь единственной проблемой кота осталось найти дом и ласковых хозяев, пишет издание.