Видеохит: коту-инвалиду сделали титановые лапы (видео)

Сегодня, 03:00

К искусственным конечностям прикреплены сменные протезы, заменяющие нижнюю часть лап


Болгарский хирург Владислав Златинов имплантировал титановые протезы бездомному коту по кличке Пух, пишет The New York Post.

Пух потерял задние ноги в результате несчастного случая. Златинов знал, что британские врачи уже восстанавливали конечности животным, ознакомился с их опытом в медицинских журналах и решил попробовать помочь коту сам.

Он заказал титановые импланты и вживил их в культи кота. К искусственным конечностям прикреплены сменные протезы, заменяющие нижнюю часть лап.

После шестинедельного восстановительного периода Пух уверенно бегает на титановых лапах и уже следит за их чистотой.

Теперь единственной проблемой кота осталось найти дом и ласковых хозяев, пишет издание.
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Источник:

Российская газета

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