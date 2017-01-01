Видеохит: панда уничтожила снеговик (видео)

Животное не скрывало радости – падало и резвилось

В зоопарке Торонто (Канада) панда поиграла со снеговиком, установленным в ее вольере.

За двое суток ролик просмотрели более 62 тысяч раз.

Однако игра панды больше напоминала попытку уничтожить снеговика.

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