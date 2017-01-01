Видеохит: панда уничтожила снеговик (видео)
Животное не скрывало радости – падало и резвилось
В зоопарке Торонто (Канада) панда поиграла со снеговиком, установленным в ее вольере.
За двое суток ролик просмотрели более 62 тысяч раз.
Однако игра панды больше напоминала попытку уничтожить снеговика.
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