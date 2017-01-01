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Видеохит: панда уничтожила снеговик (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7820/85_main.1482415044.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/85_tn.1482415044.jpg Общество Животное не скрывало радости – падало и резвилось

Видеохит: панда уничтожила снеговик (видео)

Вчера, 22:03

Животное не скрывало радости – падало и резвилось


В зоопарке Торонто (Канада) панда поиграла со снеговиком, установленным в ее вольере.

За двое суток ролик просмотрели более 62 тысяч раз.

Однако игра панды больше напоминала попытку уничтожить снеговика.

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"Сегодня"

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