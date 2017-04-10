Видеохит: сбежавший с фермы страус устроил переполох на дороге
Владельцу удалось поймать крупную птицу и вернуть в загон
Курьезный инцидент произошел в китайском городе Гунпин, провинция Гуандун. С одной из местных ферм сбежал страус и выбежал на дорогу и вызвал переполох.
Автомобилистам и мотоциклистам пришлось уворачиваться от крупной птицы, сообщает CCTV Plus.
Позже владелец поймал птицу и отвел обратно в загон, предварительно помыв из шланга.
Ранее сообщалось, что в Южной Африке крупный страус устроил эффектную погоню по трассе за велосипедистами.
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