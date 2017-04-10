Видеохит: сбежавший с фермы страус устроил переполох на дороге

Владельцу удалось поймать крупную птицу и вернуть в загон

Курьезный инцидент произошел в китайском городе Гунпин, провинция Гуандун. С одной из местных ферм сбежал страус и выбежал на дорогу и вызвал переполох.

Автомобилистам и мотоциклистам пришлось уворачиваться от крупной птицы, сообщает CCTV Plus.

Позже владелец поймал птицу и отвел обратно в загон, предварительно помыв из шланга.

Ранее сообщалось, что в Южной Африке крупный страус устроил эффектную погоню по трассе за велосипедистами.