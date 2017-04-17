Видеохит: стадо буйволов отбило сородича от напавших на него львов

Любители дикой природы засняли столкновение стада буйволов и молодых львов в южноафриканском Национальном парке Крюгера. Рогатые животные отбили одного из своих сородичей от голодных хищников, сообщает Traveller 24.

На кадрах видно, что сначала хищники примериваются к крупной добыче, а затем совершают прыжок. Буйвол пытается отбиваться от нападающих рогами, однако силы неравны, он падает.

Внезапно на помощь сородичу прибегает целое стадо парнокопытных. Они начинают бодать львов и те сбегают.

Из-за своих мощных рогов буйволы считаются одними из самых опасных животных в ЮАР.

Ранее сообщалось, что сообщество Regard du Vivant, посвященное красотам дикой природы, опубликовало на своей странице видео о том, как стая скворцов спасается от ястреба.