Видеохит: стадо буйволов отбило сородича от напавших на него львов
Ролик стремительно набирает популярность в сети
Любители дикой природы засняли столкновение стада буйволов и молодых львов в южноафриканском Национальном парке Крюгера. Рогатые животные отбили одного из своих сородичей от голодных хищников, сообщает Traveller 24.
На кадрах видно, что сначала хищники примериваются к крупной добыче, а затем совершают прыжок. Буйвол пытается отбиваться от нападающих рогами, однако силы неравны, он падает.
Внезапно на помощь сородичу прибегает целое стадо парнокопытных. Они начинают бодать львов и те сбегают.
Из-за своих мощных рогов буйволы считаются одними из самых опасных животных в ЮАР.
Ранее сообщалось, что сообщество Regard du Vivant, посвященное красотам дикой природы, опубликовало на своей странице видео о том, как стая скворцов спасается от ястреба.
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