Визиты к гадалкам и экстрасенсам могут закончиться потерей крупных сумм денег

Сегодня, 21:31

Пойдя снять порчу, вы можете остаться без денег, предупреждают журналисты


Пойти снять порчу и остаться без денег. Гадалки и экстрасенсы обещают приворожить любимого и привлечь богатство. Но такие "обряды" могут закончиться банальным вымогательством. Журналисты "Сегодня" проверили на себе квалификацию гадалок.
видео, порча, гадалки

Вы сейчас просматриваете новость "Визиты к гадалкам и экстрасенсам могут закончиться потерей крупных сумм денег". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Только в Хмельницкой области воры забрали у потерпевших 2,5 миллиона гривен. Фото: vz.ua

Мошенники-"колдуны" забрали у украинцев миллионы гривен

21 Февраля, 13:15

Одна из потерпевших лишилась 40 тысяч евро, 4 тысяч долларов и всех драгоценностей

Происшествия

Доверчивых женщин пытаются развести на деньги. Фото: novoye-vremya.com

В Киеве на Позняках псевдоэкстрасенс выманивает деньги у прохожих

9 Февраля, 14:44

Женщина утверждает, что на родных навели порчу, и спасти их можно молитвой над деньгами и драгоценностями  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования