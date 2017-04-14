Визиты к гадалкам и экстрасенсам могут закончиться потерей крупных сумм денег

Пойти снять порчу и остаться без денег. Гадалки и экстрасенсы обещают приворожить любимого и привлечь богатство. Но такие "обряды" могут закончиться банальным вымогательством. Журналисты "Сегодня" проверили на себе квалификацию гадалок.