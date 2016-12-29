Вкусная идея для Нового года: богатый глинтвейн для праздничного стола (видео)
Только из специй понадобится черный чай, мускатный орех, гвоздика, корица, имбирь, анис, кардамон и каркаде
Шампанское на Новый год – это старая традиция, которая не всем по душе по одной простой причине – шипучий напиток нравится не каждому.
Чтобы отличиться оригинальностью – приготовьте праздничный глинтвейн, который не только развеселит, но и хорошо согреет.
Сайт "Лайфхакер" показал богатый различными ингредиентами рецепт согревающего напитка.
Для его приготовления понадобится: черный чай, мускатный орех, гвоздика, корица, имбирь, анис, кардамон и каркаде. И это только специи! Также понадобится вода, яблоки, апельсины, лимон, тростниковый сахар и мед. Ну и не забудьте про красное вино.
Подавать такой напиток рекомендуется в бокалах, украшенных у горлышка сахаром и кусочками фруктов.
Ранее сайт "Сегодня.ua" выяснял, что приготовить на Новый год: три идеи для праздничных сладостей.
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