Время с папой: Доманский устраивает детям викторины с призами, а Джеджула отжимается вместе с сыном

Так уж исторически сложилось, что большую часть времени с детьми в Украине проводят мамы. Проект #дякуютато, инициированный ISIDA clinic, призван изменить отношение отцов к их роли в воспитании наследников. "Мы хотим сделать осознанное и ответственное отцовство трендом. И для этого проводим ряд инициатив, — рассказывает гендиректор ISIDA clinic Виктор Козин. В рамках проекта уже провели "Конференцию настоящих отцов", на которой 70 мужчин в возрасте от 20 до 65 лет путем голосования определили 10 правил современного отца. Правила эти просты, но необходимы: быть собой и не бояться своих недостатков; придумать своего героя или традицию; с уважением относиться к маме; не навязывать свои интересы; действовать не по плану; не иметь секретов от своих детей; слышать своего ребенка; всегда показывать, что все хорошо; учиться у своих детей и любить их. Безусловным доказательством любви является желание и готовность посвящать малышам часть своего времени. Не хватает идей для совместного времяпровождения? Возьмите на заметку рассказы известных украинских пап — о том, как они организовывают досуг со своими детьми.

Павел Гудимов,

куратор арт-центра "Я Галерея",

папа 18-летнего Даниила и 5-летней Ольги:

"Моя младшая дочка Оля — очень активная девочка. В зимнее время мы делаем редкие вылазки на природу для санных прогулок и снежных игр. Больше время проводим дома за различными настольными и ролевыми играми. Она обожает домашний импровизированный музыкальный театр. Я беру гитару и на ходу придумываю сценарий и мелодии, которые она поддерживает своими актерскими находками. А еще у нее есть своя ферма с фигурками. Иногда она играет ими сама, а иногда хочет, чтобы кто-то играл с ней. В таком случае роли некоторых животных приходится брать на себя.

Периодически мы ходим семьей за покупками, и, конечно, заходим в магазины игрушек. Я бы не назвал дочь капризной или избалованной. В принципе, мы редко ей отказываем в покупке игрушек, но слово "нет" она понимает. Кстати, очень интересно и разумно может объяснить, зачем ей что-то нужно.

Чтение на сон – это тоже обязательная позиция нашей программы. У нас обширная детская библиотека, которая собиралась еще с детства моей мамы и активно пополняется сегодня. Буквально недавно читали Отфрида Пройслера "Маленькая Баба-яга" 1973 года. Кстати, художник этой книги — всемирноизвестный Илья Кабаков — уроженец Днепра, живущий в США.

Со старшим сыном Даниилом удается проводить меньше времени, так как он учиться в Варшаве. Когда он приезжает домой, мы всегда устраиваем музыкальные сессии.Он — отличный барабанщик! Мы репетируем в музыкальной комнате, которую оборудовали в доме. Оля, кстати, тоже к нам иногда наведывается, только она поет. Вот такой получается семейный подряд".

Андрей Джеджула,

телеведущий, шоумен,

папа 8-летнего Даниэля:

"Вот как раз сейчас (на момент звонка) мы с Даниэлем готовим кушать. Я на настоящей плите, а он — на детской. А после этого мы собираемся почитать. Он во 2-м классе, и домашние задания еще не задают, но мы часто читаем вместе, чтобы привить любовь к чтению. Также занимаемся спортом — Даниэль любит отжиматься. Дедушка привил ему любовь к монетам, поэтому он их коллекционирует. Вместе мы любим проводить время на даче. Там у Даниэля просто нечто! У него свой отдельный игральный домик, и весь третий этаж тоже только его. Туда же он приглашает и своих друзей. Часто рисует, любит очень мастерить из разных материалов, у него может пойти в ход любое подручное средство".

Тимофей Нагорный,

меценат,

папа 11-летнего Вадима, 10-летней Каролины и 4-летней Николь:

"Мы с детьми уделяем много внимания здоровому образу жизни. Подаю пример я, а дети копируют. Так, в сентябре состоялся конкурс "Самый спортивный папа" в рамках Всеукраинской благотворительной акции "Всемирный день отца". Я участвовал и стал победителем в дисциплине "подъем с переворотом на перекладине". Так вот, Вадим настойчиво и на маленьком турнике тренировался, а потом выдал нам номер — повторил подъем с переворотом. Кроме того, он выиграл чемпионат по плаванию в Америке. У меня правило: независимо от загруженности, выходные принадлежат детям. Зимой мы можем выйти кататься на санках или лыжах, летом любим отдыхать на воде. Обожаем вместе готовить. Кстати, Вадим даже на передачу кулинарную попал — готовил там суп из перепелов. Правда, если ему не нравится что-то делать, он не признается. Как-то разговаривали на эту тему, он сказал, что ему хочется сделать приятное родителям, показать себя, даже если это ему не особенно по душе. Каролина и Николь любят творчество. Я их всячески поддерживаю. Характеры у них разные: старшая, Каролина, более нежная, спокойная, податливая, а маленькая Николь — настоящий лидер. Всей семье иногда приходится плясать под ее дудку. Я очень люблю проводить время с девочками. Они похожи на мою маму. Характером, цветом глаз, волос, добротой, искренностью и щедростью. Кстати, очень трогает, когда дети сами, без просьбы со стороны кого-то из взрослых, придумывают какое-то благотворительное дело. Было такое, что они собрали игрушки и сказали: "Папа, давай отвезем детям, у которых нет возможности их купить". Я брал детей и в детдом. Даже Николь знает, что иногда горячее первое нужно отвезти дедушке Вите из дома престарелых. Также недавно они вытрясли свои копилки и сказали, что надо купить зимнюю обувь для многодетной семьи. Эти моменты меня очень трогают. Однажды я пообещал маме, что буду помогать другим. Из-за того что я вижу, что мои дети растут золотыми людьми, я готов их баловать".

Андрей Доманский,

шоумен, телеведущий,

папа 16-летнего Василия, 12-летней Лады, 9-летней Василины, 5-летней Киры, 6-месячной Веры:

"Старший сын Василий увлекается футболом, и я его в этом всячески поддерживал, но сейчас он занимается все меньше, так как на носу поступление, и я сейчас стараюсь сориентировать его на учебу. Лада увлекается киномастерством, я вожу ее в киношколу. Она отлично монтирует, ей дается режиссура. Кира играет на фортепиано, водим ее на балет. Василина ходит на бальные танцы и латину, а Вере только 6 месяцев, она пока только поет. Когда я не на работе, провожу время с семьей. Все требуют внимания, всех стараюсь развести по кружкам и забрать, хотя иногда это делает жена или няня. Когда детей много, ими обязательно надо заниматься. Кира была у меня на работе, и даже попала на страницы 2-го тома книги "Готовим вместе". Еще вместе мы любим смотреть "Что? Где? Когда?" в записи. Если удается затащить в музей, анонсирую призы за правильные ответы. Например, были в Барселоне на экскурсии по архитектурному наследию Антонио Гауди. Я задавал вопросы после посещения: "Кто такой Гауди? Где жил? Чем занимался? Чем известен?". Считаю, когда есть возможность, нужно обязательно развивать детей".