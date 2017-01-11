Встреча хозяйки и кота после двух лет поисков растрогала пользователей соцсетей (видео)
Видеоролик на facebook собрал всего за несколько дней более 4 миллионов просмотров
Девушка искала своего кота более двух лет и когда их встреча состоялась, то это было очень трогательно.
Видеоролик опубликовала на facebook сестра Саманьего и собрал всего за несколько дней более 4 миллионов просмотров.
Как сообщает издание The Independent, Айрис Саманьего обнаружила пропавшего в 2015 году кота Диего в одном из приютов после того, как знакомый проверил сайт малоизвестного заведения.
Девушка быстро узнала на одном из снимков своего питомца и сразу же отправилась его забирать.
Позже появилось другое виде с реакцией детей на найденного кота. Они были также рады видеть пушистую пропажу.
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