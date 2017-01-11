Встреча хозяйки и кота после двух лет поисков растрогала пользователей соцсетей (видео)

Видеоролик на facebook собрал всего за несколько дней более 4 миллионов просмотров

Девушка искала своего кота более двух лет и когда их встреча состоялась, то это было очень трогательно.

Видеоролик опубликовала на facebook сестра Саманьего и собрал всего за несколько дней более 4 миллионов просмотров.

Как сообщает издание The Independent, Айрис Саманьего обнаружила пропавшего в 2015 году кота Диего в одном из приютов после того, как знакомый проверил сайт малоизвестного заведения.

Девушка быстро узнала на одном из снимков своего питомца и сразу же отправилась его забирать.

Позже появилось другое виде с реакцией детей на найденного кота. Они были также рады видеть пушистую пропажу.