Заряд витаминов: забавные животные показали пример правильного питания (видео)
Большой кролик предпочел сгрызть цветок кульбабы, маленький песик – большую красную клубнику, а котик предпочел подкрепиться зеленым горошком
Пока на улице продолжается суровая зима со снегом и морозом, животные заряжаются правильными продуктами, которые содержат большое количество витаминов.
На facebook появился забавный видеоролик, где животных засняли за поеданием полезной еды.
Большой кролик предпочел сгрызть цветок кульбабы, маленький песик – большую красную клубнику, а котик предпочел подкрепиться зеленым горошком.
Видеоролик получился забавным и позитивным. А в комментариях пользователи позабавились милым зверькам и пожелали скорейшего прихода весны и тепла.
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