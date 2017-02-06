Заряд витаминов: забавные животные показали пример правильного питания (видео)

Пока на улице продолжается суровая зима со снегом и морозом, животные заряжаются правильными продуктами, которые содержат большое количество витаминов.

На facebook появился забавный видеоролик, где животных засняли за поеданием полезной еды.

Большой кролик предпочел сгрызть цветок кульбабы, маленький песик – большую красную клубнику, а котик предпочел подкрепиться зеленым горошком.

Видеоролик получился забавным и позитивным. А в комментариях пользователи позабавились милым зверькам и пожелали скорейшего прихода весны и тепла.

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