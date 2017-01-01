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Женщины думают о сексе в среднем 18 раз в день – психологи http://www.segodnya.ua/img/article/7817/91_main.1482347619.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/91_tn.1482347619.jpg Общество Специалисты также выяснили, что любовные утехи приводят к росту тканей мозга в области гиппокампа

Женщины думают о сексе в среднем 18 раз в день – психологи

Сегодня, 01:47

Специалисты также выяснили, что любовные утехи приводят к росту тканей мозга в области гиппокампа

Женщины думают о сексе в среднем 18 раз в день – психологи

Молодые женщины думают о сексе в среднем 18 раз за день. Об этом сообщили американские исследователи по итогам опроса.

Кроме того, выяснилось, что мужчины размышляют о сексе больше, чем женщины, — 34 раза в день. Такие мысли приходят им в голову с периодичностью дважды в час. Женщины размышляют о сексе один раз в час.

Мужчины также значительно чаще женщин думают о самых базовых потребностях – например, о пище и сне. Во время 24-часового цикла мужчина думает о еде 25 раз, а о сне – 29 раз. У женщин эти показатели, соответственно, составляют 15 и 13 раз.

Примечательно, что чем чаще и качественней женщина занимается сексом, тем более сильной и прочной памятью она обладает.

В частности, любовные утехи приводят к росту тканей мозга в области гиппокампа. Именно эта часть отвечает за контроль эмоций, памяти и нервной системы.

Ранее сообщалось, что сексуальное удовлетворение является лучшим лекарством от депрессии.
секс, мужчина, показатели, исследователи, психологи, мысли

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Источник:

Росбалт

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