Женщины думают о сексе в среднем 18 раз в день – психологи

Специалисты также выяснили, что любовные утехи приводят к росту тканей мозга в области гиппокампа

Молодые женщины думают о сексе в среднем 18 раз за день. Об этом сообщили американские исследователи по итогам опроса.

Кроме того, выяснилось, что мужчины размышляют о сексе больше, чем женщины, — 34 раза в день. Такие мысли приходят им в голову с периодичностью дважды в час. Женщины размышляют о сексе один раз в час.

Мужчины также значительно чаще женщин думают о самых базовых потребностях – например, о пище и сне. Во время 24-часового цикла мужчина думает о еде 25 раз, а о сне – 29 раз. У женщин эти показатели, соответственно, составляют 15 и 13 раз.

Примечательно, что чем чаще и качественней женщина занимается сексом, тем более сильной и прочной памятью она обладает.

В частности, любовные утехи приводят к росту тканей мозга в области гиппокампа. Именно эта часть отвечает за контроль эмоций, памяти и нервной системы.

Ранее сообщалось, что сексуальное удовлетворение является лучшим лекарством от депрессии.