Золотой кулон с изумрудом за романтический снимок: продолжается фотоконкурс для влюбленных
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать романтическую фотографию вашей пары и написать короткую историю вашей любви
"Сегодня" и производитель ювелирных украшений ZBird разыгрывают шесть золотых подвесок с изумрудом.
Чтобы принять участие в конкурсе "Влюбленная Украина" необходимо:
1.Сделать романтическую фотографию вашей пары
2. Написать короткую историю вашей любви
3. Выслать фотографию и историю на электронный адрес i.krikunenko@segodnya.ua до 11.01.2017 года
Золотые подвески с изумрудом "Птица любви" будут разыгрываться каждые две недели. Полный текст правил вы сможете прочитать на сайте "Сегодня. ua".
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