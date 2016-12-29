Золотой кулон с изумрудом за романтический снимок: продолжается фотоконкурс для влюбленных

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать романтическую фотографию вашей пары и написать короткую историю вашей любви

"Сегодня" и производитель ювелирных украшений ZBird разыгрывают шесть золотых подвесок с изумрудом.

Чтобы принять участие в конкурсе "Влюбленная Украина" необходимо:

1.Сделать романтическую фотографию вашей пары

2. Написать короткую историю вашей любви

3. Выслать фотографию и историю на электронный адрес i.krikunenko@segodnya.ua до 11.01.2017 года

Золотые подвески с изумрудом "Птица любви" будут разыгрываться каждые две недели. Полный текст правил вы сможете прочитать на сайте "Сегодня. ua".