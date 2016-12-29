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Золотой кулон с изумрудом за романтический снимок: продолжается фотоконкурс для влюбленных http://www.segodnya.ua/img/article/7632/76_main.1477312925.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7632/76_tn.1477312925.jpg Общество Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать романтическую фотографию вашей пары и написать короткую историю вашей любви

Золотой кулон с изумрудом за романтический снимок: продолжается фотоконкурс для влюбленных

Сегодня, 16:14

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать романтическую фотографию вашей пары и написать короткую историю вашей любви

Нужно сделать романтическую фотографию вашей пары и написать историю вашей любви. Фото: AFP
Нужно сделать романтическую фотографию вашей пары и написать историю вашей любви. Фото: AFP

"Сегодня" и производитель ювелирных украшений ZBird разыгрывают шесть золотых подвесок с изумрудом.

Чтобы принять участие в конкурсе "Влюбленная Украина" необходимо:

1.Сделать романтическую фотографию вашей пары
2. Написать короткую историю вашей любви
3. Выслать фотографию и историю на электронный адрес i.krikunenko@segodnya.ua до 11.01.2017 года

Золотые подвески с изумрудом "Птица любви" будут разыгрываться каждые две недели. Полный текст правил вы сможете прочитать на сайте "Сегодня. ua". 
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Источник:

"Сегодня"

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