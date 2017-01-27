ФОТОФАКТ. 10 потрясающе отреставрированных фото

Британский фотограф показал, откуда берется энергия — от шахт до электростанций

В работах Мунди можно увидеть и шахтеров, выбирающих фонари-"коногонки", и склады угля, и фонтаны воды на теплоэлектростанциях, и электромонтеров, работающих на высоковольтных линиях