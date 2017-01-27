ФОТОФАКТ. 10 потрясающе отреставрированных фото
С помощью PhotoShop украинка буквально создает снимки заново, прорисовывая даже самые мелкие детали
Украинка Татьяна Дьяченко чудесным образом восстанавливает фотографии, которые доживают свои последние дни. С помощью PhotoShop она буквально создает снимки заново, прорисовывая даже самые мелкие детали, – пишет Лайф.
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