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Акула за несколько секунд уничтожила камеру для подводной съемки (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7898/89_main.1484840797.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/89_tn.1484840797.jpg Невероятное Оператор переоценил прочность своего оборудования, которое он приготовил чтобы заснять хищника

Акула за несколько секунд уничтожила камеру для подводной съемки (видео)

Сегодня, 11:30

Оператор переоценил прочность своего оборудования, которое он приготовил чтобы заснять хищника


Неудачным выдался день для любителя подводной съемки. Огромная акула буквально за несколько секунд отгрызла целый набор камер, которые оператор опрометчиво поднес к пасти хищника. 

Очевидно любитель подводных съемок рассчитывал, что крепление камеры к штативу более прочное. Несчастный владелец изуродованной техники попытался как-то поймать уходящую в глубину технику, но и это у него не получилось.

 
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