Аквариум наоборот: рыбки из пруда смогли увидеть окружающий мир (видео)
Стеклянную конструкцию заполнили водой, опрокинули и опустили в пруд
В турецком сообществе любителей аквариумов Akvaryum Günlüğü опубликовали видео с процессом строительства "аквариума наоборот". Стеклянную конструкцию заполнили водой, опрокинули и опустили в пруд. Благодаря такому "аквариуму" рыбки могут подниматься над уровнем воды в пруду и разглядывать окружающий мир, – пишет Meduza.
Видео: facebook.com/AKVARYUMGUNLUGU
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