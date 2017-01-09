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Аквариум наоборот: рыбки из пруда смогли увидеть окружающий мир (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7864/33_main.1483908582.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/33_tn.1483908582.jpg Невероятное Стеклянную конструкцию заполнили водой, опрокинули и опустили в пруд

Аквариум наоборот: рыбки из пруда смогли увидеть окружающий мир (видео)

Сегодня, 03:00

Стеклянную конструкцию заполнили водой, опрокинули и опустили в пруд


В турецком сообществе любителей аквариумов Akvaryum Günlüğü опубликовали видео с процессом строительства "аквариума наоборот". Стеклянную конструкцию заполнили водой, опрокинули и опустили в пруд. Благодаря такому "аквариуму" рыбки могут подниматься над уровнем воды в пруду и разглядывать окружающий мир, – пишет Meduza.

Видео: facebook.com/AKVARYUMGUNLUGU
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