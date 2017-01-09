Аквариум наоборот: рыбки из пруда смогли увидеть окружающий мир (видео)

В турецком сообществе любителей аквариумов Akvaryum Günlüğü опубликовали видео с процессом строительства "аквариума наоборот". Стеклянную конструкцию заполнили водой, опрокинули и опустили в пруд. Благодаря такому "аквариуму" рыбки могут подниматься над уровнем воды в пруду и разглядывать окружающий мир, – пишет Meduza.

Видео: facebook.com/AKVARYUMGUNLUGU