Американцев напугала дыра в небе (фото)

Пользователи Сети тут же сравнили странное природное явление с фильмом "День независимости"

Туристы были шокированы, когда увидели в небе над калифорнийским пляжем странные облака, напоминающие НЛО, сообщает "Лайф" со ссылкой на Daily Mail. Странные тучи двигались над пальмами, сохраняя свою форму, пока не исчезли из виду. Пользователи Сети тут же сравнили странное природное явление с фильмом "День независимости".

Местный житель Джэйк Эпштейн заснял странное облако во время утренней пробежки. Мало того, по словам Джэйка, его друг, который живет в 50 милях от него, видел то же самое.

Впрочем, эксперты отвергли версию об НЛО, объяснив странную форму облаков пролетающим мимо самолетом.

Но американцы уже успели заметно испугаться и подготовиться к вторжению.