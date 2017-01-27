Американские фотографы засняли извержение гавайского вулкана (видео)

Килауэа - самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных вулканов на Земле

Американские фотографы Джек Фаско и Марк Джейкобс сняли извержение кратера Халемаумау гавайского вулкана Килауэа. Как рассказали фотографы, дневные съемки заняли около 12 часов.



На следующий день Фаско и Джейкобс сняли ночной таймлапс. По словам Джейкобса, это были самые трудные съемки в его жизни. Халемаумау извергается в воду, поэтому кажется, что океан горит.



